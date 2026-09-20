Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires con una marca de 2h08m22s

La Ciudad de Buenos Aires vivió este domingo una verdadera fiesta del atletismo internacional, con una jornada multitudinaria que reunió a miles de corredores a lo largo de las principales avenidas porteñas. En ese escenario, el keniano Bethwel Kibet Chumba se consagró campeón de la Maratón de Buenos Aires luego de completar los 42 kilómetros con una actuación destacada.

El atleta africano cruzó la línea de llegada con un tiempo oficial de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos, registro que le permitió subir a lo más alto del podio en una competencia marcada por la presencia de corredores de elite internacional y representantes del atletismo argentino.

La actuación de Chumba volvió a colocar a un atleta keniano en el centro de una prueba de gran fondo. Su desempeño estuvo acompañado por una estrategia basada en la administración de las energías y en el mantenimiento de un ritmo firme a lo largo del recorrido porteño.

Desde los primeros metros, el corredor se ubicó en el pelotón de vanguardia y comenzó a imponer un paso sostenido. La estrategia del keniata estuvo orientada a conservar sus fuerzas durante el paso por los distintos puntos emblemáticos de la capital argentina, sin permitir que sus perseguidores inmediatos pudieran descontar distancia.

Chumba y una estrategia de ritmo sostenido

El desarrollo de los 42 kilómetros tuvo a Chumba como uno de los protagonistas desde el comienzo. Su presencia en el grupo de punta se consolidó mediante un ritmo firme y sostenido, con una administración de energías que le permitió mantenerse en posición de privilegio durante el recorrido.

La estrategia fue determinante para afrontar una distancia que exige regularidad y capacidad para conservar el esfuerzo a lo largo de toda la competencia. Chumba consiguió sostener su posición entre los corredores de avanzada y finalmente completó los 42 kilómetros con una marca de 2h08m22s.

Su triunfo quedó así asociado a una actuación que combinó velocidad, regularidad y control del esfuerzo, hasta permitirle cruzar primero la línea de llegada y consagrarse campeón de la edición disputada este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales datos de la actuación del ganador fueron:

Atleta: Bethwel Kibet Chumba.

Bethwel Kibet Chumba. Nacionalidad: Keniana.

Keniana. Distancia: 42 kilómetros.

42 kilómetros. Tiempo: 2 horas, 8 minutos y 22 segundos.

2 horas, 8 minutos y 22 segundos. Resultado: campeón de la Maratón de Buenos Aires.

Ignacio Erario, el mejor argentino

En el plano nacional, la gran figura de la jornada fue el mendocino Ignacio Erario, quien completó una carrera brillante y se convirtió en el mejor atleta argentino de la competencia.

Erario cruzó la línea de llegada con un registro de 2 horas, 16 minutos y 34 segundos, después de desarrollar una carrera caracterizada por una zancada firme y una estrategia de ritmo considerada impecable.

El atleta mendocino consiguió así establecer la marca de referencia para la delegación albiceleste en el circuito porteño. Su desempeño le permitió destacarse entre los representantes nacionales y completar una actuación de relevancia frente a la presencia de la elite internacional.

Durante los metros finales, Erario recibió la ovación del público que acompañó el desarrollo de la competencia. La respuesta de los espectadores acompañó su llegada y reflejó el reconocimiento a una actuación que ratificó su presente en la elite del atletismo de fondo.

Su resultado quedó expresado en una marca de:

Atleta: Ignacio Erario.

Ignacio Erario. Provincia: Mendoza.

Mendoza. Condición: mejor atleta argentino de la competencia.

mejor atleta argentino de la competencia. Tiempo: 2 horas, 16 minutos y 34 segundos.

Una competencia de referencia regional

La presencia de atletas internacionales y el desempeño de los representantes argentinos volvieron a poner en primer plano el nivel competitivo de la Maratón de Buenos Aires.

La actuación de Bethwel Kibet Chumba, junto con el rendimiento de Ignacio Erario, conformó una de las principales referencias de una competencia que reunió a miles de corredores por las principales avenidas de la capital argentina.

La combinación entre la elite internacional y los mejores exponentes nacionales permitió mostrar el alto nivel competitivo de la prueba de 42 kilómetros. En ese marco, la Maratón de Buenos Aires se posicionó, de acuerdo con la información proporcionada, como la cita de 42K más importante de la región.

La jornada tuvo así dos protagonistas principales en la clasificación masculina: el keniano Chumba, que se quedó con el primer lugar, y el mendocino Erario, que se convirtió en el mejor argentino y recibió una fuerte ovación durante los metros finales.

Rebecca Chesir estableció un nuevo récord

La competencia femenina también tuvo una actuación destacada de una atleta keniana. Rebecca Chesir se consagró en la prueba tras completar los 42 kilómetros con un registro de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos.

Su tiempo no solo le permitió quedarse con el triunfo, sino que además significó un hecho destacado para el historial de la competencia: Chesir estableció un nuevo récord histórico del circuito porteño.

El registro de la atleta africana se convirtió así en uno de los principales datos de la jornada y amplió el protagonismo de Kenia en la competencia, luego de la victoria de Bethwel Kibet Chumba en la clasificación masculina.

Chiara Mainetti, la primera argentina

En la competencia femenina, la gran figura local fue Chiara Mainetti, quien se consagró como la primera argentina en completar los 42 kilómetros.

Mainetti cruzó la línea de llegada con una marca de 2 horas y 38 minutos, completando una actuación que la convirtió en la representante argentina más destacada de la prueba femenina. Su resultado se sumó al protagonismo de Ignacio Erario en la clasificación masculina y permitió que dos atletas argentinos encabezaran la representación nacional en sus respectivas competencias.

La actuación femenina quedó marcada, de esta manera, por el récord histórico conseguido por Rebecca Chesir y por el desempeño de Chiara Mainetti como primera argentina en completar los 42K.