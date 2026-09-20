Francisco Cerúndolo selló la clasificación y Argentina avanzó en la Copa Davis

La Argentina cumplió con el objetivo y selló su clasificación en la Copa Davis con una contundente victoria sobre Turquía en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Francisco Cerúndolo fue el encargado de conseguir el punto decisivo de la serie y, con una actuación dominante frente a Mert Alkaya, estableció el 3-1 definitivo en el Grupo Mundial I.

El mejor tenista nacional no dejó lugar para las dudas desde el comienzo del encuentro. Cerúndolo, actualmente ubicado en el puesto 23 del ranking ATP, mostró toda su jerarquía sobre una superficie rápida indoor y controló las acciones con una velocidad de bola superior y un dominio táctico absoluto.

El argentino se impuso con autoridad ante Alkaya y terminó resolviendo el partido con un marcador contundente de 6-0, 6-1, resultado que le permitió a la Argentina cerrar la eliminatoria sin necesidad de recurrir al quinto punto.

Una respuesta después del descuento de Turquía

La victoria de Cerúndolo tuvo además un significado especial dentro del desarrollo de la jornada. La Argentina había comenzado el domingo con la tranquilidad de estar al frente, pero el dobles le había permitido a Turquía descontar y acercarse en el marcador. La dupla argentina integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni cayó ante Tuncay Duran y Arda Azkara por un doble 6-4. Ese resultado redujo la ventaja de la Selección y trasladó nuevamente la presión al siguiente partido de singles.

En ese escenario apareció Cerúndolo. El número 23 del mundo volvió a saltar a la cancha del Ruca Che y respondió con una actuación contundente. Desde los primeros intercambios consiguió imponer las condiciones del juego, aprovechó la rapidez de la superficie y sostuvo un dominio que se reflejó rápidamente en el marcador.

La superioridad exhibida durante el encuentro permitió que el argentino resolviera el compromiso sin ceder sets y devolviera la tranquilidad al equipo capitaneado por Javier Frana.

Una serie que terminó 3-1

Con el triunfo de Cerúndolo, la eliminatoria quedó definida con un 3-1 a favor de la Argentina. De esta manera, ya no fue necesario disputar el quinto punto que estaba programado entre Thiago Tirante y Yanki Erel.

La definición en cuatro partidos permitió al conjunto albiceleste cumplir con el objetivo planteado en suelo neuquino y avanzar en la competencia. La serie también quedó marcada por el escenario elegido: se trató de la serie más austral de la historia de la Copa Davis. El triunfo llegó ante su gente y con miles de fanáticos que colmaron el Estadio Ruca Che durante ambas jornadas, acompañando al equipo argentino en una eliminatoria que terminó con la clasificación.

Un paso clave para la próxima temporada

La clasificación conseguida en Neuquén tiene consecuencias directas para el recorrido de la Argentina en la próxima temporada. El resultado le permite al equipo nacional asegurar su presencia en la Ronda 1 de los Qualifiers de 2027, instancia previa en la que las mejores naciones del planeta competirán a principios del próximo año por un lugar en la fase final del torneo.

De esta manera, el triunfo frente a Turquía no solamente resolvió la eliminatoria disputada en Neuquén, sino que también permitió al conjunto argentino avanzar en el camino competitivo de la próxima temporada.

El equipo dirigido por Javier Frana consiguió así un resultado que le permite continuar dentro de la estructura principal de la competencia y afrontar la siguiente etapa con la clasificación asegurada.

Dos triunfos y una actuación decisiva

Para Cerúndolo, el fin de semana tuvo además un valor personal destacado. El argentino consiguió dos triunfos en singles sin ceder sets, consolidándose como una de las figuras determinantes de la serie.

Su actuación frente a Alkaya fue la culminación de ese recorrido. En el momento en que la Argentina necesitaba cerrar la eliminatoria, Cerúndolo respondió con un partido de enorme contundencia y transformó el tercer punto ganado por el equipo en la clasificación definitiva.

El desempeño en Neuquén también ratificó su protagonismo dentro del recambio generacional del tenis argentino. Con su triunfo decisivo, Cerúndolo terminó de darle forma a una jornada que comenzó con la incertidumbre generada por la derrota en el dobles y concluyó con el festejo de los miles de hinchas presentes en el Ruca Che.

La Argentina cerró así un fin de semana de Copa Davis con el objetivo cumplido: victoria por 3-1 ante Turquía, clasificación asegurada y presencia confirmada en la Ronda 1 de los Qualifiers de 2027. Y en el momento determinante, fue Francisco Cerúndolo quien tomó la responsabilidad de conseguir el punto que terminó de sellar la serie.