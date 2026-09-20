El XXIII Gran Premio Argentino Histórico llega a Catamarca: los horarios

Catamarca se prepara para recibir este domingo 20 de septiembre a una de las competencias más tradicionales del automovilismo argentino. El XXIII Gran Premio Argentino Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA), llegará a la provincia como parte de un recorrido que reúne verdaderas joyas de la historia del deporte motor y que, durante varios días, tendrá al territorio catamarqueño como uno de sus principales escenarios.

La recepción de la caravana está prevista para las 17:30, en el Paseo de la Fe, frente a la Plaza 25 de Mayo, donde el público tendrá la posibilidad de acercarse en familia, conocer de cerca los vehículos históricos y disfrutar de la llegada de una de las competencias más emblemáticas del país.

Desde el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y la Secretaría de Deportes y Recreación, se acompañará el desarrollo de las actividades durante la permanencia de la competencia en territorio provincial.

La llegada del domingo constituirá además la primera oportunidad para que el público catamarqueño pueda observar de cerca los vehículos participantes. La presencia de la competencia tendrá también representación local, ya que de la edición forman parte José Navarro y Guillermo Saseta, dupla catamarqueña que participa del Gran Premio.

Una edición con 102 vehículos y una figura histórica

La 23.ª edición del Gran Premio Argentino Histórico del Automóvil Club Argentino se desarrolla entre el 18 y el 25 de septiembre de 2026. En esta oportunidad participan 102 vehículos, mientras que el invitado de honor es el legendario piloto polaco Sobiesław Zasada, de 96 años, quien recrea su victoria de 1967.

El recorrido general alcanza los 3.351 kilómetros y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, San Juan y Catamarca.

El Gran Premio comenzó el viernes 18 de septiembre con una largada simbólica desde la sede central del ACA, en la Ciudad de Buenos Aires, y se extenderá hasta el viernes 25, cuando la competencia llegue a su finalización con el tramo entre San Juan y Córdoba y la correspondiente entrega de premios.

La edición 2026 contempla seis etapas y ubica a Catamarca como uno de los puntos centrales del recorrido.

El cronograma completo de la competencia

El itinerario establecido para esta edición contempla:

18 de septiembre: largada simbólica desde la sede central del ACA, en Buenos Aires.

largada simbólica desde la sede central del ACA, en Buenos Aires. 19 de septiembre - 1.ª etapa: Luján a Alta Gracia, con 695 kilómetros .

Luján a Alta Gracia, con . 20 de septiembre - 2.ª etapa: Alta Gracia a Catamarca.

Alta Gracia a Catamarca. 21 de septiembre - 3.ª etapa: largada y llegada en Catamarca.

largada y llegada en Catamarca. 22 de septiembre: jornada de descanso en Catamarca.

jornada de descanso en Catamarca. 23 de septiembre - 4.ª etapa: competencia con inicio y final en Catamarca.

competencia con inicio y final en Catamarca. 24 de septiembre - 5.ª etapa: Catamarca a San Juan.

Catamarca a San Juan. 25 de septiembre - 6.ª etapa: San Juan a Córdoba, con finalización y entrega de premios.

De esta manera, la presencia del Gran Premio en Catamarca no se limitará a la llegada del domingo. La caravana permanecerá varios días en la provincia, atravesará diferentes departamentos y localidades y permitirá que los vehículos históricos recorran distintos puntos del territorio catamarqueño.

Lunes 21: más de 300 kilómetros por territorio catamarqueño

El lunes 21 de septiembre, desde las 9:00, se pondrá en marcha la Etapa 3 desde el Predio Ferial Catamarca. El recorrido tendrá aproximadamente 304 kilómetros y permitirá observar el paso de los vehículos por diferentes localidades.

La hoja de ruta contempla el tránsito por El Rodeo, La Puerta, Los Varela, Balcozna, La Merced, Los Altos y Alijilán, antes de emprender el regreso hacia la Capital provincial.

Los horarios estimados establecidos por el cronograma son:

El Rodeo: alrededor de las 10:06.

alrededor de las 10:06. La Puerta: 10:32.

10:32. Los Varela: entre las 11:00 y las 11:05.

entre las 11:00 y las 11:05. Balcozna: 11:57.

11:57. La Merced: 12:25.

12:25. Los Altos: 13:00.

13:00. Hostería de Alijilán: desde las 13:15.

En la Hostería de Alijilán se realizará una neutralización de 60 minutos. Luego, la caravana iniciará el regreso pasando nuevamente por Los Altos y La Merced, con una llegada estimada a Catamarca a las 16:14.

Martes 22: una pausa antes de retomar la competencia

Después de completar la tercera etapa, el martes 22 de septiembre será una jornada de descanso para la competencia en Catamarca. La permanencia de la caravana durante varios días convierte a la provincia en uno de los puntos centrales de esta edición. Pilotos, navegantes, equipos de asistencia y organización permanecerán en territorio catamarqueño antes de afrontar la siguiente etapa.

De acuerdo con lo informado por la organización, el Gran Premio moviliza alrededor de 500 personas entre participantes y la estructura vinculada al evento.

La jornada de descanso se producirá, de esta manera, en medio de una programación que combina las exigencias deportivas de la competencia con una presencia prolongada de la caravana en la provincia.

Miércoles 23: una etapa de 641 kilómetros

La actividad competitiva se retomará el miércoles 23 de septiembre con la Etapa 4, una de las jornadas más extensas del paso del Gran Premio por Catamarca.

La largada está prevista para las 8:00 desde Catamarca y el recorrido alcanzará aproximadamente 641 kilómetros. La caravana pasará por Chumbicha, Andalgalá, Belén, Londres y Aimogasta, para posteriormente emprender el regreso por Chumbicha hacia la Capital. El cronograma establece los siguientes horarios aproximados:

Chumbicha: 9:11.

9:11. Andalgalá: entre las 11:46 y las 12:32, con una neutralización prevista.

entre las 11:46 y las 12:32, con una neutralización prevista. Belén: 13:46.

13:46. Londres: 13:58.

13:58. Aimogasta: entre las 15:38 y las 16:24.

entre las 15:38 y las 16:24. Regreso a Catamarca: aproximadamente a las 19:05.

El trazado permitirá que el Gran Premio extienda su presencia mucho más allá del Valle Central. Los vehículos históricos recorrerán distintos departamentos y localidades, llevando la competencia a diferentes puntos del territorio provincial.

Jueves 24: despedida de Catamarca rumbo a San Juan

El jueves 24 de septiembre, a partir de las 8:00, comenzará la Etapa 5, que marcará la despedida de la competencia del territorio catamarqueño.

Los participantes partirán desde San Fernando del Valle de Catamarca para completar un trayecto de aproximadamente 625 kilómetros. El recorrido incluirá el paso por La Rioja, Patquía, Jáchal y Talacasto, antes de arribar a San Juan, donde está prevista la finalización de la etapa.

La última jornada se desarrollará el viernes 25 de septiembre, cuando la competencia una San Juan con Córdoba. Allí concluirá la XXIII edición del Gran Premio Argentino Histórico, con la finalización y entrega de premios.

XXIII Gran Premio Argentino Histórico

Deporte, turismo e historia con un compromiso solidario

Uno de los aspectos destacados de la competencia es su carácter solidario, que acompaña el desarrollo deportivo y turístico del Gran Premio a lo largo de todo su recorrido.

De acuerdo con la organización, al finalizar cada etapa, los participantes entregan cinco kilogramos de alimentos no perecederos, que son destinados a las delegaciones de Cáritas Argentina y posteriormente distribuidos a través de las diócesis locales.

A esta acción se suma una donación realizada por el Comité Organizador del Gran Premio Histórico. De esta manera, la competencia articula la pasión por los automóviles históricos con una acción solidaria que se desarrolla durante todo el recorrido. El paso por las distintas provincias no solamente implica el tránsito de los vehículos y sus equipos, sino también la continuidad de esta iniciativa vinculada con la asistencia a través de Cáritas Argentina.

Catamarca, escenario de una competencia histórica

La presencia del Gran Premio Argentino Histórico durante varios días convierte a Catamarca en uno de los principales escenarios de la edición 2026. La provincia recibirá la llegada desde Alta Gracia, será punto de partida y llegada de dos etapas, tendrá una jornada de descanso y finalmente despedirá a la caravana rumbo a San Juan.

Para el público catamarqueño, el primer contacto con los vehículos participantes será este domingo 20 de septiembre, cuando desde las 17:30 la caravana llegue al Paseo de la Fe, frente a la Plaza 25 de Mayo.

La convocatoria está planteada como una oportunidad para acercarse en familia y conocer de cerca los históricos que forman parte de esta tradicional competencia nacional.

Con 102 vehículos, un recorrido total de 3.351 kilómetros, la participación de Sobiesław Zasada, la presencia de la dupla catamarqueña integrada por José Navarro y Guillermo Saseta, y un cronograma que llevará la caravana por numerosos puntos de la provincia, Catamarca ocupará durante varios días un lugar central en la edición 2026 del Gran Premio Argentino Histórico.

La competencia combinará así automovilismo, historia, turismo y solidaridad, con una agenda que comenzará este domingo con la llegada al centro de la Capital y continuará durante toda la semana con extensos recorridos por el territorio provincial.