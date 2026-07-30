Tinogasta se prepara para recibir la cuarta fecha del Rally Catamarqueño

La cuenta regresiva para la 4.ª fecha del Campeonato Rally Catamarqueño continúa avanzando y Tinogasta ya se prepara para convertirse en el epicentro del automovilismo provincial durante los días 15 y 16 de agosto. La competencia reunirá a los protagonistas de una nueva fecha del certamen en un recorrido especialmente diseñado para ofrecer un importante desafío deportivo, combinando caminos veloces, sectores de alta exigencia técnica y el inconfundible marco natural que caracteriza al departamento.

La organización confirmó oficialmente el cronograma de pruebas especiales, que estará integrado por ocho tramos cronometrados distribuidos entre las dos jornadas de competencia. El recorrido incluirá algunos de los caminos más representativos de Tinogasta, escenario que volverá a recibir a pilotos, navegantes y equipos en un fin de semana que promete mantener el nivel de expectativa generado por el campeonato.

Además de la competencia propiamente dicha, la ciudad volverá a transformarse en un punto de encuentro para los aficionados al rally, quienes cada año acompañan el desarrollo de la fecha y forman parte del ambiente que caracteriza a esta disciplina.

El sábado abrirá la acción con cuatro pruebas especiales

La actividad oficial comenzará el sábado 15 de agosto, cuando los binomios afronten las primeras cuatro pruebas especiales del fin de semana.

El cronograma previsto para la jornada es el siguiente:

PE1: Ruta 60 - Santa Rosa (I) | 5,05 km | 13:38 hs

Ruta 60 - Santa Rosa (I) | | PE2: El Breal - Estación de Rebaje (I) | 12,26 km | 14:01 hs

El Breal - Estación de Rebaje (I) | | Parque de Servicio: Polideportivo

Polideportivo PE3: Ruta 60 - Santa Rosa (II) | 5,05 km | 15:34 hs

Ruta 60 - Santa Rosa (II) | | PE4: El Breal - Estación de Rebaje (II) | 12,26 km | 15:57 hs

El Breal - Estación de Rebaje (II) | | Parque de Servicio: Polideportivo

La primera jornada concluirá con la Rampa de Lanzamiento, prevista para las 20:00 horas, uno de los momentos tradicionales de cada fecha del campeonato y una instancia que marcará el cierre de la actividad sabatina.

El domingo definirá la competencia con cuatro nuevos tramos

La definición de la cuarta fecha llegará el domingo 16 de agosto, con otras cuatro pruebas especiales que pondrán a prueba la regularidad y el rendimiento de cada binomio.

El cronograma establecido por la organización contempla:

PE5: Río La Troya - Anillaco (I) | 12,18 km | 09:43 hs

Río La Troya - Anillaco (I) | | PE6: San José - Estación de Rebaje (I) | 14,96 km | 10:21 hs

San José - Estación de Rebaje (I) | | Parque de Servicio: Polideportivo

Polideportivo PE7: Río La Troya - Anillaco (II) | 12,18 km | 12:19 hs

Río La Troya - Anillaco (II) | | PE8: San José - Estación de Rebaje (II) | 14,96 km | 12:57 hs

San José - Estación de Rebaje (II) | | Parque de Servicio: Polideportivo

Con estos cuatro sectores se completará el recorrido previsto para la cuarta fecha del campeonato, que volverá a recorrer escenarios naturales de Tinogasta y ofrecerá un trazado con características variadas, donde la velocidad y la precisión serán factores determinantes a lo largo de ambas jornadas.

Un recorrido que combina velocidad, técnica y los paisajes de Tinogasta

Uno de los principales atractivos de esta nueva presentación del Rally Catamarqueño será el diseño del recorrido. La competencia combinará sectores de velocidad, exigencia técnica y los imponentes paisajes tinogasteños, características que convierten a esta fecha en una de las más esperadas dentro del calendario.

La organización espera una gran convocatoria de binomios provenientes de distintos puntos de la provincia y también de regiones vecinas, lo que permitirá reunir un importante parque automotor para una nueva edición del certamen.

A ello se suma el tradicional acompañamiento del público, que año tras año responde con una destacada presencia y convierte a Tinogasta en una verdadera fiesta del automovilismo, consolidando el vínculo entre la competencia y la comunidad anfitriona.

Seguridad y acompañamiento del público

Desde la organización también hicieron hincapié en la importancia de que los espectadores disfruten de la competencia respetando todas las medidas de seguridad previstas para el evento.

En ese sentido, se invita a los aficionados a:

Respetar las indicaciones de seguridad dispuestas por la organización.

dispuestas por la organización. Ubicarse únicamente en los sectores habilitados para espectadores.

Acompañar el desarrollo de la competencia siguiendo las recomendaciones oficiales.

El cumplimiento de estas indicaciones permitirá que pilotos, equipos y público puedan vivir la cuarta fecha del campeonato en un entorno seguro y organizado.

Con el cronograma ya confirmado y la expectativa en constante crecimiento, Tinogasta se alista para recibir una nueva edición del Campeonato Rally Catamarqueño. Durante los días 15 y 16 de agosto, los caminos del departamento volverán a ser protagonistas de una competencia que reunirá velocidad, precisión y técnica en ocho pruebas especiales distribuidas en dos jornadas. Todo está dispuesto para que el Rally Catamarqueño vuelva a poner primera en Tinogasta con un fin de semana que promete grandes emociones para competidores y aficionados.