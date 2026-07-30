La amenaza: la UEFA advirtió que dejará de participar en los torneos de la FIFA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) volvió a pronunciarse públicamente en contra de la iniciativa impulsada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para integrar inversores privados en la Copa del Mundo, una propuesta que generó un fuerte rechazo dentro del organismo europeo.

La posición de la UEFA fue expresada mediante un comunicado oficial, difundido de común acuerdo con las 55 federaciones que integran la entidad. En ese documento, el organismo europeo dejó asentada una advertencia de fuerte impacto institucional al señalar que, mientras el proyecto permanezca vigente, dejará de participar en toda competencia organizada por la FIFA.

La decisión comunicada representa una posición consensuada entre las asociaciones nacionales que integran la UEFA y refleja el rechazo del organismo a la propuesta vinculada con la propiedad de las principales competiciones internacionales.

"La Copa del Mundo no está en venta"

En el comunicado, la UEFA expresó su rechazo de manera "unánime e inequívoca" a la posibilidad de transferir la propiedad de la Copa Mundial y de otras competiciones organizadas por la FIFA a inversores privados.

La entidad sostuvo que la máxima competencia del fútbol de selecciones nacionales no puede ser considerada un "producto" y afirmó que ninguna parte del torneo debería quedar en manos de inversores privados. La postura quedó sintetizada en una frase que constituye uno de los ejes centrales del comunicado:

"La Copa del Mundo no está en venta". Con esa definición, el organismo europeo dejó explícita su oposición al proyecto y reafirmó su posición respecto del futuro de la competencia.

El valor histórico del torneo

Como parte de su argumentación, la UEFA explicó cuál considera que es el verdadero significado de la Copa del Mundo y los motivos por los cuales rechaza cualquier modificación relacionada con su propiedad.

En el comunicado sostuvo que el torneo "es uno de los mayores legados del fútbol" y señaló que fue construido a lo largo de las generaciones gracias al trabajo conjunto de jugadores, selecciones nacionales y aficionados.

Desde esa perspectiva, el organismo europeo sostuvo que la competencia representa un patrimonio del fútbol y rechazó la posibilidad de que ese legado sea transferido a inversores privados.

Críticas al proceso impulsado por la FIFA

La UEFA también cuestionó la manera en que, según su postura, fue concebida la propuesta. En el documento calificó como "irresponsable e indefendible" la forma "secreta" en que se desarrolló el proyecto, al considerar que estuvo cerca de ser aprobado sin una consulta previa a las autoridades correspondientes.

Asimismo, el organismo europeo acusó a la FIFA de actuar como un gobierno basado en la intimidación, haciendo referencia al "ultimátum" planteado para aceptar la propuesta o afrontar las consecuencias derivadas de una negativa.

Estas críticas formaron parte de los fundamentos expuestos por la UEFA para explicar su rechazo a la iniciativa impulsada por la casa madre del fútbol.

Porqué no a los inversores privados

En el comunicado también se detallaron los argumentos que, según la UEFA, justifican su oposición al proyecto. La entidad sostuvo que, una vez que los inversores ingresan y adquieren participación, la rentabilidad comercial pasa a convertirse en una obligación permanente.

Además, indicó que las expectativas de esos inversores generan una presión diaria, de manera que cada decisión relacionada con los formatos de las competiciones o los calendarios terminaría dependiendo de aquello que resulte más beneficioso para los accionistas.

Sobre esa base, el organismo europeo concluyó que el fútbol no puede hipotecar su futuro, al considerar que la lógica comercial condicionaría las decisiones vinculadas con las competencias.