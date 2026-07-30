Las chances de Lionel Messi para el Balón de Oro 2026: ¿Ganará su noveno galardón?

Puede que la Argentina se haya quedado a las puertas de conquistar la Copa del Mundo 2026, pero Lionel Messi igualmente recordará este torneo con orgullo. La leyenda de la Albiceleste fue, una vez más, el motor del éxito de su equipo en el camino hacia la final, y no hay dudas de que esto habrá impulsado sus ilusiones de alzar el Balón de Oro.

Messi tiene una larga historia con el premio individual más prestigioso del fútbol, otorgado al mejor jugador del mundo en un año calendario, habiéndolo conquistado en ocho oportunidades. Tras su última consagración en 2023 luego de la gloria mundialista de Argentina, muchos creen que un noveno Balón de Oro es una posibilidad concreta para él este año.

El astro de 39 años contará con un gran respaldo en los mercados de apuestas, donde muchos aprovecharán ofertas como el código promocional Betsson para dejar su pronóstico sobre quién será el eventual ganador. Pero, ¿tiene Messi mayores méritos en este 2026 que los demás candidatos en carrera?

Los argumentos a favor de Messi

Si bien Messi no pudo guiar a la Argentina hacia un bicampeonato mundial consecutivo, podría decirse que ningún jugador fue tan determinante para su selección en la Copa del Mundo como la figura del Inter Miami. A pesar de que Kylian Mbappé terminó arrebatándole la Bota de Oro, su marca de ocho goles fue la segunda más alta de todo el certamen, y ninguno de ellos se dio en partidos intrascendentes como el duelo por el tercer puesto.

También es necesario poner en la balanza la trascendencia de sus aportes. Argentina se vio en aprietos frente a Egipto, pero Messi dio la talla y aportó un gol y una asistencia vitales que inclinaron la historia a favor de su equipo. Esa clase de impacto decisivo podría pesar fuerte en la mente de los votantes de cara a la carrera por el Balón de Oro de este año.

Y si se toma en cuenta la generación de juego, Messi se erige como el jugador más destacado de toda la competencia. Ningún futbolista creó más ocasiones para sus compañeros que el rosarino (25), y muy bien podría haber cerrado el Mundial como el máximo asistidor si esas chances se hubieran capitalizado.

Las principales amenazas para las ilusiones de Messi

No hay dudas de que Messi es un candidato de peso tras su campaña mundialista, pero aún está por verse si esas actuaciones le bastarán para ser reconocido como el mejor jugador del planeta, especialmente si se consideran los demás nombres en la terna.

Se estima que tanto Harry Kane como Lamine Yamal parten como los dos grandes favoritos a quedarse con el galardón por encima de Messi, tras redondear temporadas impresionantes con el Bayern Múnich y el Barcelona. El inglés anotó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, mientras que Yamal fue una pieza clave en la consagración del conjunto blaugrana en La Liga, antes de alzar la Copa del Mundo con España.

Más allá de los tres favoritos, resulta imposible descartar a Kylian Mbappé luego de haberse consagrado como el ganador de la Bota de Oro del Mundial con 10 tantos, sumados a sus 42 gritos con el Real Madrid. Asimismo Rodri, elegido como el Mejor Jugador del Torneo en la Copa del Mundo, también podría reclamar el premio, aunque se espera que los atacantes sean los principales animadores en la lucha por la máxima distinción individual.