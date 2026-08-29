Gimnasia y Esgrima La Plata dio el golpe en Rosario y venció sobre el final a Central

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó sobre el final a Rosario Central por 2-1, y se ubicó tercero en la Zona B, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del triunfo de "El Lobo" los hicieron Conan Ledesma en contra, a los 13 del primer tiempo, e Ignacio Miramón a los 43 del complemento; mientras que Jaminton Campaz había empatado dos minutos antes el encuentro para "Los Canallas" en el "Gigante de Arroyito".

En el anterior partido, Rosario Central venía de igualar 2-2 contra Talleres de Córdoba, con doblete de Ángel Di María en el estadio Mario Alberto Kempes; por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata llegaba de tres derrotas consecutivas, la última con su homónimo de Mendoza por 3-2 en el Bosque.

El encuentro comenzó con una muy buena jugada por parte del capitán rosarino, Ángel Di María, con un caño previo al mediocampista Seoane y un remate certero al ángulo que atajó el arquero "tripero", Nelson Insfrán.

A los 26 minutos, Conan Ledesma realizó una excelente tapada al ángulo, a puro reflejo, en lo que fue la más clara para Gimnasia en la primera parte, por un cabezazo de Enzo Martínez tras un centro con ejecución precisa de Ignacio Fernández.

Minutos después, cerca de los 30, Marcos Rubén definió por encima del arquero del "Lobo", pero, debido a que picó en posición adelantada y tras revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera anuló el tanto que permitía la apertura del marcador.

En el complemento llegaron las emociones: antes, dos genialidades de Di María; un pase entre líneas con "tres dedos" para Cantizano, que definió mal; y un remate desde afuera que atajó Infrán.

A los 13 llegó el primer gol del encuentro, "Nacho" Fernández, se animó y remato al primer palo de Ledesma, la pelota pega en el palo pero con tan poca fortuna que rebota en su espalda metiéndose en el arco.

Llegado los 40, parecía que el partido se lo llevaba el equipo del técnico Ariel Pereyra, pero Campaz armo una muy buena jugada desde la izquierda, con desborde entre dos jugadores y un centro desviado que pega en el poste y entra para el empate del local.

A poco del final, un empate no sonaba mal para ninguno, pero Ignacio Miramón remató desde afuera con pique previo, para el 2-1 final, luego de capturar un rebote proveniente tras una mala salida de los rosarinos.

El próximo desafío en la octava fecha del Torneo Clausura, para el equipo dirigido por Jorge Almirón, será nada más y nada menos que el clásico rosarino contra Newell's en condición de local, en el Gigante de Arroyito el domingo 6 de septiembre; mientras que Gimnasia deberá enfrentarse a Tigre en el Juan Carmelo Zerillo, de La Plata.