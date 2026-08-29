Huracán y Estudiantes de Río Cuarto repartieron puntos en Parque Patricios

Huracán y Estudiantes de Río Cuarto igualaron 1-1 en Parque Patricios, con silbidos por parte de la hinchada local a pesar de que le alcanzara para, parcialmente, meterse en los play off en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los goles del encuentro culminado en empate fueron de Ignacio Pussetto a los tres minutos del arranque a través de un penal; mientras que a los 18, también de la primera parte, por la misma vía, Ibrahim Hesar para el equipo cordobés.

En la fecha anterior, Huracán no se sacó diferencias contra Deportivo Riestra empatando sin goles en el Tomás Adolfo Ducó; por su lado, Estudiantes de Río Cuarto hizo lo propio pero ante San Lorenzo de Almagro, en Córdoba.

El encuentro tuvo todas las emociones en la primera parte: al minuto de juego, el árbitro del partido, Yael Falcón Pérez, cobró penal para el equipo local dirigido por Diego Martínez, debido a una falta de Gabriel Alanís sobre Juan Bisanz.

El penal fue ejecutado por Ignacio Pussetto con el pie abierto al palo izquierdo del arquero Lucas Bruera, quien adivinó el lugar, pero no pudo alcanzar a sacar el remate. A los tres minutos el "Globo" pasó a ganar 1-0.

Estudiantes comenzó a tener la pelota; con 3 chances claras pero sin puntería en las definiciones no pudo concretar las jugadas de peligro, hasta que en un nuevo ataque, comandado por Mauro Valiente, que de manera filtrada dejó a Alanís frente a Lucas Blondel en el medio del área, quién comete infracción contra el delantero. Inmediatamente Falcón Pérez señaló el punto penal.

Ibrahim Hesar, a los 18 minutos del primer tiempo estampó la igualdad desde los 12 pasos, pero con suerte, ya que el arquero ecuatoriano de Huracán, Hernán Galíndez, eligió bien el lugar, pero el remate se le escapó por debajo de las manos y del cuerpo.

Sin jugadas claras en lo que quedó del partido, pero con Pussetto que se fue lesionado, al igual que Nicolás Talpone, para la visita, repartieron puntos haciendo que los de Parque Patrcios queden en octava posición con 9 puntos, y Estudiantes en la duodécima posición con seis.

En la próxima fecha, Huracán deberá visitar al vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, en el estadio Julio César Villagra; mientras que los de Río Cuarto deberán recibir a Sarmiento de Junín en condición de local.