Boca empató con Cruceiro y definirá su clasificación en la última fecha

Boca igualó 1-1 con Cruzeiro en un partido en el que su rendimiento fue de mayor a menor y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El "Xeneize" ganaba desde los 15 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Miguel Merentiel, aunque el defensor Fagner igualó el partido en ocho minutos del segundo tiempo.

Además, la visita jugó con 10 hombres desde los 22 minutos del segundo tiempo, luego de una patada muy dura del mediocampista Gerson sobre el volante Leandro Paredes.

La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que escolta el grupo con siete unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con ocho puntos.

En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30.