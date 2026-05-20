River confirmó el equipo para enfrentar hoy a RB Bragantino por la Sudamericana

River afrontará este miércoles un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana, aunque con una planificación claramente condicionada por el calendario inmediato y la proximidad de la final del Torneo Apertura. Con ese contexto como eje de la estrategia, el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet decidió apostar por una fuerte rotación y dio a conocer una lista de convocados marcada por regresos importantes, ausencias sensibles y varias sorpresas.

El conjunto de Núñez recibirá a Red Bull Bragantino desde las 21.30 en el estadio Monumental, con el objetivo de dar un paso clave en la búsqueda de la clasificación en el certamen continental. Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico deja en evidencia que la prioridad inmediata también está puesta en la definición del campeonato local.

Un equipo alternativo para administrar cargas

La convocatoria difundida por el entrenador refleja un recambio profundo respecto de las últimas presentaciones del equipo. River afrontará el encuentro con una formación alternativa, producto tanto de suspensiones y lesiones como de la necesidad de preservar futbolistas para la final del Torneo Apertura.

Entre las ausencias más destacadas aparece la de Santiago Beltrán, quien no podrá estar disponible tras haber sido expulsado en el último encuentro. A esa baja se suman otros nombres habituales dentro de la estructura titular:

Marcos Acuña

Lucas Martínez Quarta

Fausto Vera

Tomás Galván

Facundo Colidio

Juan Cruz Meza

Joaquín Freitas

En paralelo, tampoco integran la nómina Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, quienes sufrieron lesiones en el reciente compromiso ante Rosario Central.

El escenario obligó a Coudet a reorganizar completamente el plantel para el duelo internacional y abrir espacio para futbolistas que venían teniendo poca participación o directamente aguardaban una oportunidad desde las divisiones juveniles.

Jonathan Spiff y las sorpresas juveniles

Uno de los nombres que más repercusión generó en la lista fue el del delantero juvenil Jonathan Spiff, futbolista de ascendencia nigeriana que viene acumulando minutos en la Reserva y que ahora tendrá la posibilidad de integrarse a una convocatoria de Primera División en un partido oficial de relevancia internacional.

La presencia de Spiff aparece como una de las apuestas más llamativas dentro de la decisión de Coudet de recurrir a futbolistas jóvenes para afrontar el encuentro frente al conjunto brasileño.

Junto al atacante también fueron convocados otros juveniles:

Agustín Obregón

Valentín Lucero

La inclusión de estos futbolistas marca una clara señal respecto de la intención del cuerpo técnico de administrar esfuerzos y ampliar variantes en un tramo decisivo de la temporada.

Regresos después de lesiones y bajos rendimientos

La lista también exhibe el regreso de jugadores que habían quedado relegados en las últimas semanas por distintos motivos. Entre ellos aparece Kevin Castaño, quien vuelve a ser considerado después de varios partidos de ausencia relacionados con sus bajos rendimientos.

Otro retorno importante es el de Paulo Díaz, recuperado de la lesión que lo había marginado de los encuentros recientes. El defensor incluso podría ocupar un lugar desde el arranque en el compromiso ante Bragantino. A su vez, vuelve a estar disponible el ecuatoriano Kendry Páez, que había sido marginado de las últimas convocatorias también por cuestiones vinculadas al rendimiento futbolístico.

Estos regresos le permiten al entrenador equilibrar experiencia y juventud dentro de una formación alternativa que tendrá la responsabilidad de sostener las aspiraciones internacionales del equipo.

La mirada puesta en el Torneo Apertura

La conformación de la lista deja entrever con claridad la prioridad estratégica definida por el cuerpo técnico. La cercanía de la final del Torneo Apertura llevó a Coudet a preservar a varios futbolistas considerados fundamentales dentro de la estructura titular.

La decisión de administrar cargas físicas y evitar riesgos aparece directamente vinculada con el exigente calendario que afronta River y con la necesidad de llegar en las mejores condiciones posibles al compromiso decisivo del campeonato local.

Al mismo tiempo, el encuentro frente a RB Bragantino mantiene una relevancia significativa dentro del calendario internacional del club, ya que el equipo necesita sumar para consolidar sus aspiraciones de clasificación en la Copa Sudamericana.