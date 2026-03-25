Atlético Tucumán se lo ganó en el final a Sportivo Barracas y avanzó en la Copa Argentina

Atlético Tucumán le ganó por 2 a 1 a Sportivo Barracas en un partido que se definió sobre el final y que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Caseros, propiedad de Estudiantes, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Para el "Decano" del fútbol tucumano convirtieron el delantero Leandro "Loco" Díaz, a los 20 minutos del primer tiempo, y el defensor Clever Ferreira, en 42 del segundo, mientras que el volante Sebastián Gómez había igualado parcialmente a los 40 minutos del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador Julio César Falcioni accedió a la segunda ronda del certamen nacional, instancia en la que se medirá con Talleres por un lugar en los octavos de final.

La primera llegada fue del conjunto tucumano, a los tres minutos, con un centro desde la izquierda que llegó al segundo palo para el cabezazo del extremo Renzo Tesuri, que impactó en el travesaño.

El "Decano" abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo, con una mala salida desde el fondo que le entregó la pelota al mediocampista Ezequiel Ham en la medialuna del área, quien controló, amagó y asistió al delantero Leandro Díaz, que estaba libre dentro del área y abrió el pie para marcar el 1-0.

A los 29 minutos, Tesuri recibió por el costado derecho del área grande y cruzó un remate bajo, que pudo desviar el arquero Ignacio Peyrous.

Tres minutos más tarde, el "Loco" Díaz empujó de cabeza un remate de chilena desde el costado izquierdo, dentro del área chica, aunque su disparo fue desviado por un defensor sobre la línea.

En 34 minutos el intento fue del lateral Juan Infante, cuyo zurdazo desde el costado izquierdo de la frontal del área buscaba el segundo palo y se fue ancho.

Sportivo Barracas no tuvo llegadas hasta los cinco minutos del complemento, cuando el mediocampista Nahuel Durruty quiso sorprender con un remate lejano, que se fue cerca del travesaño del arquero Tomás Durso.

Atlético volvió a llegar cuando iban 20 minutos del complemento, con un contraataque por derecha del extremo Nicolás Laméndola que terminó en un pase atrás para el volante Franco Nicola, que remató por encima del palo horizontal.

Tres minutos después, un córner al punto penal fue cabeceado por el defensor Gastón Suso y hubiera entrado bajo por el segundo palo, pero fue desviado cerca de la línea por un defensor.

A los 24 minutos, Nicola se quedó con un rebote por el costado izquierdo del área, luego de sacar un córner, y remató de primera, con un gran disparo que dio en el travesaño.

El equipo del ascenso volvió a llegar a los 32 minutos, con un remate de afuera del área de Durruty que llevaba potencia, aunque fue a las manos de Durso.

Sportivo Barracas pudo igualar a los 35 minutos, cuando un mal intento de cortar un centro de Durso dejó una pelota suelta en el área grande permitiendo que la volea del mediocampista Sebastián Gómez se convierta en el 1-1.

Pero a tres minutos del final, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado por Gastón Suso, que metió un pase al área chica para que Clever Ferreira remate de cabeza y vuelva a poner en ventaja al "Decano".

La última llegada fue del conjunto de la Primera C, con un remate rasante y cruzado desde el área chica del defensor Franco Córdoba, que no tuvo potencia y fue detenido por Durso.