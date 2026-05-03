Atlético de Tucumán sorprende a River Plate en el Monumental

El Estadio Más Monumental abrió sus puertas para la última jornada de la etapa regular del Torneo Apertura 2026, en un duelo que enfrentaba a dos realidades opuestas dentro de la Zona B. El River Plate dirigido por Eduardo Coudet llegaba a este compromiso con una misión estratégica: aunque las posibilidades de aspirar al primer puesto se habían esfumado, el conjunto Millonario necesitaba imperiosamente los tres puntos para blindar su segundo lugar. La presión externa de equipos como Argentinos Juniors y Rosario Central, que acechaban en la tabla de posiciones, convertía este partido en una pieza clave para la conformación de los cruces de playoffs.

Por su parte, Atlético Tucumán arribó a Buenos Aires con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. Sin posibilidades matemáticas de clasificarse a la siguiente instancia, el equipo tucumano asumió el rol de juez en la definición de los puestos de vanguardia. Bajo la conducción táctica de Julio César Falcioni, el Decano se plantó en el campo de juego con el objetivo de cerrar su participación de la manera más digna posible, enfrentando a uno de los planteles más competitivos del certamen en su propio terreno.

El golpe de Tesuri

El desarrollo del encuentro mostró a un River que intentó imponer condiciones desde el inicio, buscando aprovechar su localía para consolidarse entre los mejores de su zona. Sin embargo, la efectividad del visitante dinamitó los planes del cuerpo técnico local en el amanecer del partido. La apertura del marcador llegó tras una jugada que combinó precisión y azar: un centro pasado cruzó el área de Santiago Beltrán, encontrando a Maximiliano Villa. El defensor intentó definir con un remate que salió desviado, pero la trayectoria del balón terminó encontrando con fortuna los pies de Renzo Tesuri. El volante no perdonó y mandó la pelota al fondo de la red para establecer el 1-0 parcial.

Este impacto temprano descolocó la estructura defensiva de River, obligando al Chacho Coudet a replantear la dinámica de sus volantes ofensivos. La necesidad de sumar de a tres no respondía a una urgencia de clasificación, ya asegurada, sino a la búsqueda de una posición favorable definitiva que evitara cruces prematuros contra los líderes de la Zona A. El presente del Millonario, aunque favorable, mostró en esta jugada las grietas que un equipo ordenado como el de Falcioni supo explotar.

Formaciones confirmadas

Para este compromiso final de la etapa regular, ambos entrenadores optaron por alineaciones que mezclaron experiencia y juventud, buscando equilibrio en todas las líneas. La disposición táctica de los equipos fue la siguiente:

River Plate: El Millonario alineó a Santiago Beltrán bajo los tres palos; una línea defensiva compuesta por Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; en el mediocampo se ubicaron Aníbal Moreno, Tomás Galván y Juan Cruz Meza; mientras que el ataque estuvo comandado por Ian Subiabre, Facundo Colidio y Agustín Ruberto.

Atlético Tucumán: El Decano saltó a la cancha con Luis Ingolotti en el arco; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván en la defensa; Leonel Vega y Lautaro Godoy en el doble pivote; Nicolás Laméndola y Renzo Tesuri por las bandas; y la dupla ofensiva integrada por Franco Nicola y Leandro Díaz.

El panorama de cara a los playoffs

Con este resultado parcial, River Plate se ve forzado a redoblar esfuerzos en la segunda mitad para no poner en riesgo su ubicación de privilegio. La estrategia de Coudet de cerrar la fase regular con una victoria en casa se ha visto comprometida por la solidez de un Atlético Tucumán que, a pesar de no jugar por puntos de clasificación, ha demostrado un profesionalismo total en el Monumental.

La atención del mundo futbolístico se mantiene fija en Núñez, ya que el desenlace de estos noventa minutos determinará el camino de River hacia el título. En un torneo donde Argentinos Juniors y Rosario Central no ceden terreno, cualquier tropiezo en esta instancia puede alterar significativamente la jerarquía de los cruces finales, transformando una posición favorable en una llave mucho más compleja de lo previsto inicialmente para el conjunto de la banda roja.