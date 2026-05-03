Messi revolucionó el GP de Miami con su llegada y un blooper inesperado

La llegada de Lionel Messi al Gran Premio de Miami se convirtió en uno de los focos principales fuera de la pista. El capitán de la Selección argentina e Inter Miami hizo su ingreso al paddock acompañado por su familia, en una escena que rápidamente captó la atención de fanáticos y presentes.

Tomado de la mano de Antonela Roccuzzo y junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, Messi protagonizó una de las apariciones más comentadas del evento. Su presencia no solo generó expectativa, sino que también aportó una postal distinta en un entorno dominado por el automovilismo, ampliando el interés hacia el espectáculo deportivo.

El detalle que marcó tendencia

Entre los aspectos que más llamaron la atención durante su recorrido, se destacó la vestimenta de sus hijos. Thiago, Mateo y Ciro lucieron camisetas de Mercedes-Benz, en un gesto que fue interpretado como un guiño directo al equipo liderado por Kimi Antonelli y George Russell.

El detalle no pasó inadvertido en el paddock, donde cada elemento adquiere relevancia en el marco de un evento de alcance internacional. La elección de indumentaria por parte de los hijos del futbolista sumó un componente simbólico que conectó la presencia de Messi con el mundo de la Fórmula 1.

Un blooper en medio de la multitud

El recorrido del capitán argentino entre los fanáticos también dejó un episodio inesperado. Mientras avanzaba, una mujer intentaba sacarle una foto con su celular sin apartar la vista de la pantalla. En ese momento, no advirtió la presencia de un escalón y terminó cayéndose, protagonizando un blooper que rápidamente se volvió parte de la escena.

Messi advirtió la situación en el instante, pero al notar que la fanática se encontraba bien, decidió continuar su caminata sin detenerse. El episodio, breve pero llamativo, se sumó a los momentos que marcaron su paso por el lugar.

Lionel Messi y su familia llegaron al circuito para ver el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 https://t.co/aKs1oPWnT1 pic.twitter.com/k7WH06qksl — infobae (@infobae) May 3, 2026

Un momento especial con Kimi Antonelli

La presencia de Messi en el paddock no se limitó a su recorrido entre el público. En la previa del Gran Premio, el futbolista vivió una experiencia particular junto al joven piloto italiano Kimi Antonelli.

Messi no solo se acercó al monoplaza, sino que además se subió al auto de Antonelli para conocerlo desde adentro. La escena, que combinó dos universos deportivos de alto nivel, se volvió rápidamente viral y generó repercusión entre los seguidores del evento.

"Adidas":

Por comentarios sobre la visita de Lionel Messi al box de Mercedes en el #MiamiGP pic.twitter.com/38AS9QyxZX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2026

El intercambio no se detuvo allí. Sus hijos también compartieron un breve momento con el piloto, en el que manifestaron curiosidad y entusiasmo por el mundo del automovilismo. La interacción aportó un componente familiar y distendido en medio de la intensidad propia del paddock.

Un cronograma que enmarca la jornada

La participación de Messi se dio en el contexto de un fin de semana clave para la Fórmula 1 en Miami. El evento tuvo su punto culminante el domingo 3 de mayo, con la carrera programada en un horario central.

Los datos técnicos del cronograma fueron los siguientes:

Domingo 3 de mayo

Carrera: 14.00

Este marco temporal definió la antesala en la que se desarrollaron las distintas actividades en el paddock, incluyendo la presencia del futbolista y su familia.

La aparición de Lionel Messi en el Gran Premio de Miami dejó en evidencia el alcance de su figura más allá del fútbol. Su paso por el paddock combinó elementos familiares, gestos simbólicos y momentos espontáneos que captaron la atención del público.