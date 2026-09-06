Atlético Tucumán venció 2-1 a Racing con un gol sobre la hora

Atlético Tucumán derrotó 2-1 a Racing este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El equipo tucumano consiguió los tres puntos con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez en el minuto 48 del segundo tiempo, cuando el encuentro parecía encaminarse al empate.

El conjunto dirigido por Julio César Falcioni se había puesto en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo gracias a Lautaro Godoy, quien definió desde afuera del área luego de una buena combinación ofensiva del Decano.

Racing reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate a los 26 minutos mediante Leonel Pérez, después de una serie de rebotes dentro del área.

Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, Atlético Tucumán aprovechó una de sus últimas oportunidades y Ramiro Ruiz Rodríguez marcó el 2-1 definitivo en el tiempo de descuento.

El encuentro también tuvo a Facundo Cambeses como protagonista en Racing, ya que el arquero de la Academia le atajó un penal a Leandro Díaz durante el partido.

Cómo quedaron Racing y Atlético Tucumán

Con esta victoria, Atlético Tucumán continúa en la pelea por los puestos de clasificación de su zona, mientras que Racing profundizó su mal momento en el Torneo Clausura. La Academia acumula seis partidos sin ganar en el campeonato.

Según las estadísticas consignadas para el encuentro, Racing tuvo una mayor participación con la pelota y terminó con 67% de posesión, contra el 33% de Atlético Tucumán. La Academia también registró 16 tiros al arco frente a 12 del conjunto tucumano.

En cuanto a los pases, Racing completó 472 contra 152 de Atlético Tucumán, mientras que cometió 58 pases incorrectos frente a los 79 del visitante.

Las estadísticas del partido

Resultado: Racing 1 - Atlético Tucumán 2.

Racing 1 - Atlético Tucumán 2. Posesión: Racing 67% - Atlético Tucumán 33%.

Racing 67% - Atlético Tucumán 33%. Tiros al arco: Racing 16 - Atlético Tucumán 12.

Racing 16 - Atlético Tucumán 12. Faltas cometidas: Racing 8 - Atlético Tucumán 12.

Racing 8 - Atlético Tucumán 12. Pases correctos: Racing 472 - Atlético Tucumán 152.

Racing 472 - Atlético Tucumán 152. Pases incorrectos: Racing 58 - Atlético Tucumán 79.

Racing 58 - Atlético Tucumán 79. Recuperaciones: Racing 22 - Atlético Tucumán 1.

Racing 22 - Atlético Tucumán 1. Tarjetas amarillas: Racing 2 - Atlético Tucumán 1.

Racing 2 - Atlético Tucumán 1. Tarjetas rojas: Racing 0 - Atlético Tucumán 0.

Racing 0 - Atlético Tucumán 0. Tiros libres: Racing 5 - Atlético Tucumán 2.

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