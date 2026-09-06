River le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y logró su segundo triunfo con Leonardo Ponzio

River volvió a sonreír. El equipo dirigido por Leo Ponzio derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia, sumó su segundo triunfo consecutivo y comenzó a recuperar terreno tanto en la Zona B del Torneo Clausura como en la tabla anual.

La victoria le permitió al Millonario alcanzar el noveno puesto de su grupo, aunque quedó igualado en puntos con Atlético Tucumán, que ocupa la octava posición. En la clasificación general de la temporada, en tanto, escaló hasta el séptimo lugar.

El resultado llegó en un momento en el que River necesitaba sumar de a tres para continuar mejorando su posición y confirmar el repunte iniciado con la victoria anterior.

Los goles

El conjunto de Ponzio se impuso por 3-1 con un gol de Gonzalo Montiel de penal y un doblete de Tomás Galván.

River logró construir una victoria que, de acuerdo con el desarrollo del partido, fue merecida ante un rival que presentó una exigencia importante.

Independiente Rivadavia atraviesa una de las mejores temporadas del fútbol argentino y se mantiene como uno de los equipos destacados del año, por lo que el triunfo adquiere todavía más importancia para el Millonario.

Con estos tres puntos, River consiguió encadenar dos victorias y ahora buscará sostener esta recuperación para seguir escalando posiciones en ambas tablas.