Avanza la Final Provincial de los Juegos Evita 2026 con nuevos campeones

La Final Provincial de los Juegos Evita 2026 continúa avanzando tanto en las categorías de Juveniles como de Adultos Mayores, con competencias desarrolladas en distintos escenarios deportivos y nuevos representantes que lograron consagrarse en las diferentes disciplinas.

La actividad es organizada por la Dirección de Deporte Social, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y reúne a participantes de distintos departamentos en la instancia final provincial. Mientras las competencias siguen definiendo a sus ganadores, en la categoría de Adultos Mayores solo resta la disciplina de Natación para completar la nómina de todos los consagrados de esta edición de la Final Provincial.

Las jornadas desarrolladas hasta el momento dejaron una intensa actividad en distintos polideportivos y espacios deportivos, con definiciones en disciplinas individuales, de pareja y por equipos.

juegos evita finales

Adultos Mayores: Orientación abrió el camino de los campeones

La primera disciplina que tuvo sus ganadores en la categoría de Adultos Mayores fue Orientación, competencia que se desarrolló en el Parque Adán Quiroga.

En la rama Femenina se destacaron:

Teresita Toledo, de Capital.

Nery Cedrón, de Belén.

En la categoría Masculina, los destacados fueron:

Oscar Corbalán, de Andalgalá.

Luis Salas, de Capital.

La competencia continuó luego en distintos escenarios, entre ellos el Poli Libertador II, que concentró una importante cantidad de disciplinas y definiciones.

Tenis de Mesa, habilidades motrices, Truco y Ajedrez

En el Poli Libertador II se conocieron los ganadores de Tenis de Mesa en diferentes categorías. En Femenino, se consagraron Blanca Orellana y Josefa Nieva, representantes de Pomán. En Masculino, los ganadores fueron Yeme Alessandro y René Cisterna, de Capital.

En la categoría Mixto, se impusieron María Luisa Romero y Julio Veliz, también representantes de Capital. En Circuito de Habilidades Motrices, la dupla ganadora fue la representante de Tinogasta, integrada por Gladys Rodríguez y Roque Arce.

Por su parte, en Truco, volvió a imponerse la pareja de Tapso, departamento El Alto, integrada por Juana Adauto y Ramón Caro. La actividad también tuvo definiciones en Ajedrez, donde los destacados fueron:

Mónica Velazco, de Capital.

Carlos Leiva, de Valle Viejo.

Manuel Diez, de Capital.

Vicente Erazo, de Valle Viejo.

Juan Carlos Farías Castellanos, de Capital.

Sapo, Newcom, Tejo y Padel

Otra de las disciplinas que tuvo su definición fue Sapo. En la rama Femenina se consagraron:

Etelvina Cativa, de Mutquín, Pomán.

Petrona Gordillo, de Belén.

En Masculino, los destacados fueron:

Héctor Aragón, de Capayán.

Juan Ramón Bazán, de Belén.

También se definió la gran Final de Newcom, luego de dos jornadas de competencia iniciadas en el Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú". La definición se disputó finalmente en el Poli Libertador II, donde Belén derrotó a Andalgalá y logró consagrarse nuevamente.

La actividad de Adultos Mayores también llegó al Poli 250, donde se disputó la competencia de Tejo. En Femenino vencieron Teresa Solohaga y Petrona Solohada, representantes de Mutquín, Pomán. En Masculino, los ganadores fueron Libio Bayón y Mario Castro, de Capital.

Por el lado del Padel, la dupla ganadora estuvo integrada por José Antonio Chanampa y Ramón Humberto Tapia, quienes representaron a Tinogasta. De esta manera, con múltiples disciplinas ya definidas, solo resta la competencia de Natación para conocer a la totalidad de los consagrados en la Final Provincial de Adultos Mayores.

Los primeros festejos de los Juveniles Convencionales

En la categoría de Juveniles Convencionales, también comenzaron a conocerse los primeros campeones. Uno de los primeros festejos llegó desde el Handball Playa Masculino, durante la jornada disputada en el Polideportivo 250 Viviendas.

El equipo vencedor fue Belén, representado por los alumnos de la Escuela N° 30 de Londres, quienes se quedaron con la competencia. En la disciplina de Voley Playa, los ganadores se repartieron entre Tinogasta y Capital.

En Femenino se consagró Tinogasta, con la dupla integrada por:

Luján Morales.

Celeste Varas.

En Masculino, los vencedores fueron los representantes de Capital:

Exequiel Arce.

Joaquín Brizuela Velazco.

La definición del Tenis de Mesa

El Polideportivo Libertador II, ubicado en el Barrio Mil Viviendas, también fue escenario de la definición de Tenis de Mesa en la categoría de Juveniles Convencionales.

En la modalidad Single, el consagrado fue Juan Martínez Azar, representante de Capital. En la competencia por Equipo, se impusieron los representantes de Mutquín, departamento Pomán, Máximo Herrera y Yoel Bazán.