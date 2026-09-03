La impactante lesión en el vóley que recorre el mundo: los desgarradores gritos de la jugadora

La selección femenina de voleibol de Grecia vivió un dramático momento durante su encuentro de cuartos de final del Campeonato Europeo frente a Serbia. Georgia Angelopoulou, atacante de 21 años y representante de la Federación Griega de Voleibol, sufrió una grave lesión en la rodilla tras perder el equilibrio en medio de una acción de juego.

El episodio ocurrió durante los primeros minutos del segundo set y obligó a detener el desarrollo del compromiso que se disputaba en el pabellón. La gravedad de la situación generó una inmediata reacción entre las jugadoras, los cuerpos técnicos y el público presente, mientras varias de sus compañeras no pudieron contener el llanto ante los gritos de dolor de la deportista.

Angelopoulou debió recibir atención médica de urgencia sobre la pista y, ante la imposibilidad de caminar por sus propios medios, finalmente fue retirada del recinto en una camilla médica, bajo el aplauso de los espectadores.

Una acción que terminó en una grave lesión

La jugadora griega se encontraba participando de una acción defensiva y de ataque cuando se produjo una colisión accidental con una integrante de su propio equipo. Como consecuencia del impacto, su pierna resbaló de una manera antinatural, comprometiendo directamente la articulación de la rodilla. La severidad de la caída provocó muestras instantáneas de dolor por parte de Angelopoulou y generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban dentro del campo de juego.

La situación llevó a que los cuerpos médicos de ambas delegaciones ingresaran con urgencia a la pista para brindarle la primera atención de emergencia.

El partido quedó detenido durante varios minutos mientras los especialistas trabajaban para estabilizar a la deportista. A su alrededor, las jugadoras de ambos seleccionados y los integrantes de los cuerpos técnicos siguieron las maniobras con visible consternación.

La gravedad del momento también tuvo un fuerte impacto emocional en el equipo griego. Algunas de sus compañeras no pudieron contener el llanto mientras la atención médica se desarrollaba sobre la superficie de juego.

Partido de cuartos de final del CEV EuroVolley 2026 femenino: Serbia vs Grecia en Brno



Al inicio del 2do set, la atacante griega Georgia Angelopoulou sufrió una grave lesión en la rodilla, gritando de dolor y sus compañeras de equipo quedaron impactadas. pic.twitter.com/iNEgo6Li0E — 🇵🇪 Otorongo MD (@Dr_Otorongo_) September 2, 2026

La atención médica y el traslado fuera de la cancha

El juego permaneció interrumpido mientras el personal sanitario completaba las primeras maniobras para asistir a Georgia Angelopoulou. Ante la imposibilidad de que la jugadora pudiera caminar por sus propios medios, se coordinó su traslado fuera del recinto. La voleibolista abandonó la pista en una camilla médica, mientras los espectadores presentes en las tribunas le brindaban un prolongado aplauso.

El dramático episodio dejó una imagen de profunda preocupación entre sus compañeras y el resto de las personas que se encontraban en el estadio.

Una vez que Angelopoulou fue retirada del campo de juego y finalizadas las primeras tareas de asistencia, el encuentro entre Grecia y Serbia pudo reanudarse.

El mensaje de apoyo de la selección de Grecia

Tras el grave episodio, la cuenta del elenco helénico utilizó Instagram para enviarle un mensaje de apoyo a la jugadora. "Te esperamos de nuevo donde perteneces. En el taraflex, la superficie de la pista. Con tu sonrisa. Con tu fuerza. Con tu equipo", expresaron desde la cuenta de la selección.

El mensaje continuó con otro deseo para la recuperación de la deportista: "Que te mejores pronto. Más fuerte hoy, aún más fuerte mañana". La publicación recibió rápidamente numerosos comentarios de apoyo y mensajes de aliento dirigidos a Angelopoulou.

"¡Mejórate pronto! Es muy triste que sucedan accidentes...", escribió uno de los usuarios. Otra internauta reflejó el impacto emocional que generó la lesión: "Lloramos, nos rompiste el corazón".

Serbia se impuso y avanzó a las semifinales

Tras la reanudación del encuentro, el seleccionado de Serbia logró mantener el dominio del juego y se quedó con la victoria por 3 a 0. Los parciales fueron:

25-14 .

. 25-20 .

. 25-17.

Con este resultado, el conjunto serbio aseguró su clasificación a las semifinales del torneo continental, mientras que Grecia quedó eliminada del certamen tras la conclusión de la llave eliminatoria. El desenlace deportivo del encuentro quedó así marcado por el triunfo serbio, aunque la grave lesión sufrida por la jugadora de 21 años se convirtió en uno de los momentos más impactantes del partido.

El camino hacia la definición del torneo

Del otro lado de la llave, Italia consiguió imponerse con contundencia ante Suecia por 3-1 y también logró acceder a las semifinales. Los equipos clasificados esperan ahora la definición de los restantes encuentros que completarán el cuadro de la instancia decisiva.

Por un lado, Polonia y Países Bajos se medirán en uno de los partidos previstos. En tanto, Alemania hará lo propio frente a Turquía. De esta manera, el cuadro continuará avanzando hasta definir a los equipos que disputarán las instancias finales del Campeonato Europeo.

Las semifinales están pactadas para el sábado 5 de septiembre, mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará 24 horas después. El campeón y el segundo del torneo se conocerán ese mismo 6 de septiembre, en el Sinan Erdem Sports Hall de Estambul, Turquía.

Mientras el Campeonato Europeo se encamina hacia su definición, la preocupación permanece centrada en la situación de Georgia Angelopoulou. La grave lesión sufrida durante el encuentro entre Grecia y Serbia interrumpió abruptamente su participación en un partido de cuartos de final y provocó una profunda conmoción entre sus compañeras, rivales y espectadores.

El dolor de la jugadora, la reacción de quienes se encontraban a su alrededor y el llanto de sus compañeras transformaron una acción de juego en uno de los momentos más impactantes de la jornada del vóley europeo.