Echeverri deja el Manchester City y jugará en otro club histórico de Europa

El equipo de la Primeira Liga, Benfica oficializó al exRiver Claudio "Diablito" Echeverry como nuevo jugador, proveniente del Manchester City. A pesar de haber hecho la pretemporada con el club inglés, no fue considerado por el técnico Enzo Maresca.

El "Diablito" llega a uno de los grandes de Portugal en una cesión de préstamo por una temporada, hasta junio de 2027, con opción de compra, donde será compañero de dos argentinos más: Gianluca Prestianni y Enzo Barrenechea, con inferiores en Newell's.

Echeverry viene de realizar toda la pretemporada con el Manchester City, donde tuvo minutos, ingresando desde el banco en algunos de los amistosos que disputó el club contra Inter de Milán, Atlético de Madrid o el conjunto de estrellas de la K-League (Liga de Corea del Sur).

A pesar de esto, desde el cuerpo técnico y la dirigencia decidieron que no tendrá lugar en el equipo "Citizen" ante las incorporaciones en el reciente mercado de pases; por esta razón acordaron que sea cedido a préstamo para seguir ganando rodaje y experiencia a nivel europeo.

Claudio llegó a Portugal el martes pasado, donde se expresó por su nuevo traspaso: "Estoy muy contento por llegar al Benfica, hablé con el técnico, también pude hacerlo con Rúben Díaz y Bernardo Silva" y agregó: "Jugaron futbolistas argentinos muy importantes en este club tan grande como Pablo Aimar, Javier Saviola, Nicolás Otamendi, Ángel Di María; ojalá pueda repetir lo que hicieron ellos, ayudar al equipo a ganar títulos, porque se lo merece".

Además, en su presentación, luego de estampar la firma, le dedicó a los hinchas del club portugués: "Mandar un saludo grande, agradecer el apoyo que me dieron desde que se supo que llegaba, vamos a cumplir los objetivos que tengamos este año y que sigan apoyando como lo hacen siempre".

El oriundo de Resistencia, Chaco, tuvo un principio de año en el que tuvo que buscar lugar y minutos en otros clubes. En 2025, luego de disputar el Mundial de Clubes, donde supo convertir un golazo de tiro libre en el 6-0 frente a Al Ain, en agosto de ese año pasó al Bayer Leverkusen de Alemania, donde llegó a jugar en once partidos repartidos entre Bundesliga y UEFA Champions League.

Posteriormente, en 2026, sin conseguir que "Pep" Guardiola, en ese entonces aún como técnico de los "Sky Blues", lo tuviera en cuenta, volvió a emigrar, esta vez al Girona de España; allí pudo disputar 17 encuentros, obteniendo un gol y una asistencia en LaLiga, pero aun así no pudo evitar el descenso del equipo a la segunda división.