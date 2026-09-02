Boca eliminó a Vélez por penales y está en cuartos de final de la Copa Argentina

Boca sufrió para imponerse en la tanda de penales ante Vélez por 4-3 tras igualar sin goles en el tiempo regular, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El arquero del "Xeneize" Álvaro Montero se vistió de héroe para tapar los disparos desde los doce pasos de Elías Gómez y Thiago Silvero y darle a su equipo la clasificación a los cuartos de final.

En tanto, Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios metieron sus respectivos remates para el elenco de La Ribera, mientras el guardameta del "Fortín" Tomás Marchiori contuvo el de Enner Valencia.

Por su parte, Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro anotaron los suyos para el elenco de Liniers.

Con este resultado, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Racing y buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen.

En un partido que no contó con demasiadas emociones, Boca generó la mayor cantidad de ocasiones de peligro para abrir el marcador, aunque no tuvo la eficacia de cara al arco para convertir. Sin embargo, la situación más clara llegó sobre el final de la partida y fue para Vélez.

Tras un contragolpe letal, Simón Escobar recibió la pelota dentro del área a los 45 minutos del complemento y eludió a Montero, quien se estiró para desviar la trayectoria del balón y terminó impactando en el cuerpo del rival. Sin dudarlo, el árbitro Sebastián Zunino sancionó la pena máxima para los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

Dilan Godoy tomó la pelota y se hizo cargo del pesado penal, aunque el resultado no fue el esperado: con el guardameta vencido, estrelló su remate en el palo derecho y la pelota salió disparada, sin posibilidad de rebote. El encuentro siguió su transcurso normal y tras unos pocos minutos el juez principal le puso fin al tiempo regular.

Síntesis del partido

Copa Argentina

Octavos de final

Boca (4) 0 - 0 (3) Vélez

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Sebastián Zunino

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini, Alex Verón y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cambios en el segundo tiempo: 16m. Dilan Godoy por Alex Veron (V); 16m. Enner Valencia por Miguel Merentiel (B); 25m. Simón Escobar por Ronaldo Martínez (V); 30m. Leonel Flores por Sebastián Villa (B); 37m. Juan Policella por Manuel Lanzini (V); 37m. Luca Feler por Lucas Robertone (V); 42m. Carlos Palacios por Leandro Paredes (B); 42m. Kevin Zenon por Alan Velasco (B).

Penales anotados: Lautaro Blanco (B); Kevin Zenón (B); Leonel Flores (B); Carlos Palacios (B); Joaquin García (V); Simón Escobar (V); Rodrigo Aliendro (V).

Penales errados: Elías Gómez (V); Enner Valencia (B); Thiago Silvero (V).