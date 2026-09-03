Duelo de argentinos en el US Open: Etcheverry y Navone se enfrentarán en la tercera ronda

El US Open 2026 tendrá un atractivo duelo entre argentinos en la tercera ronda. Tomás Etcheverry y Mariano Navone lograron avanzar luego de imponerse ante el británico Jacob Fearnley y el italiano Matteo Berrettini, respectivamente, y ahora deberán enfrentarse entre sí por un lugar en los octavos de final.

Las dos victorias no solo confirmaron el buen recorrido de ambos bonaerenses en el torneo, sino que además aseguraron la presencia de un tenista argentino entre los mejores 16 de la competencia, instancia correspondiente a los octavos de final o cuarta ronda.

Etcheverry, ubicado en el puesto 32.º, debió atravesar un partido exigente para superar a Fearnley en cuatro sets. Navone, por su parte, situado en el 49.º lugar, protagonizó un duro encuentro frente a Berrettini y logró una remontada que se extendió durante tres horas y media.

Etcheverry sufrió, pero avanzó en cuatro sets

Tomás Etcheverry consiguió una trabajada victoria frente al británico Jacob Fearnley. Desde el comienzo, el argentino fue marcando el ritmo del partido desde el fondo de la cancha, apoyado en un servicio sólido y en la posibilidad de aprovechar los errores de su rival.

Fearnley acumuló 11 dobles faltas a lo largo del encuentro, una situación que permitió al argentino tomar ventaja durante los primeros tramos del partido. Etcheverry logró quedarse con las dos primeras mangas con idéntico marcador de 6-3, construyendo una diferencia que resultaría importante para el desarrollo posterior del encuentro.

Sin embargo, el tercer set presentó un cambio en el desarrollo. El platense debió resguardarse para recargar energías ante la reacción de su rival. Fearnley comenzó a encontrar devoluciones clave y conectó 10 saques directos que Tomás no pudo recepcionar.

El británico consiguió así descontar y se llevó el tercer parcial también por 6-3, obligando al argentino a recuperar intensidad para evitar que el partido se prolongara a un quinto set.

Un quiebre determinante para cerrar el partido

En la cuarta y última manga, Etcheverry volvió a encontrar energías y recuperó la agresividad en sus golpes. Con una mayor concentración, consiguió un quiebre determinante que le permitió tomar la ventaja necesaria.

A partir de allí, el argentino logró sostener la diferencia y cerró el encuentro por 6-3, el mismo resultado con el que había ganado los otros parciales. El partido se extendió durante tres horas y 18 minutos, en una exigente presentación que terminó con la clasificación del bonaerense a la próxima instancia.

El resultado final fue:

Tomás Etcheverry vs. Jacob Fearnley: 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

Con este triunfo, Etcheverry pudo igualar su mejor registro sobre la cancha de cemento del parque de Nueva York, Flushing Meadows-Corona Park, al alcanzar la misma instancia que había conseguido a comienzos de este año en Melbourne Park, durante el Abierto de Australia.

Navone remontó un duro partido ante Berrettini

Por su parte, Mariano Navone tuvo que revertir un encuentro que comenzó favorable al italiano Matteo Berrettini.

El primer set quedó en manos del tenista romano, quien consiguió quebrar el saque de Navone en un momento clave y se apoyó en la contundencia de su servicio para imponerse. Berrettini logró conectar 15 aces en total y se llevó la primera manga por 6-3, obligando al argentino a modificar el desarrollo del partido.

Pero el tenista oriundo de la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, reaccionó en el segundo parcial. Navone desplegó todo su potencial con el drive y sostuvo un juego de mayor constancia, lo que llevó al italiano, ubicado en el puesto 43 del ranking, a cometer una serie de errores.

El argentino aprovechó ese cambio en el desarrollo y se quedó con el segundo set por 6-3, igualando el encuentro.

Un tercer set de gran intensidad

A partir de ese momento, el partido comenzó a hacerse cada vez más cuesta arriba para Berrettini.

El tercer set fue especialmente parejo. Algunos games se extendieron entre cuatro y cinco minutos, generando suspenso en cada punto y manteniendo una disputa intensa entre ambos jugadores. Navone logró desplegar nuevamente el nivel que había mostrado en la ronda anterior, cuando consiguió imponerse ante el serbio Novak Djokovic.

Con su drive y su constancia como principales argumentos, el argentino logró inclinar el tercer parcial a su favor y se adelantó en el marcador con un 6-4. La victoria comenzó entonces a quedar al alcance del bonaerense, aunque todavía debía atravesar una última manga que resultaría una de las más disputadas del encuentro.

La definición en el tie-break

El cuarto set mantuvo la paridad y llevó el partido a una definición en tie-break. Navone consiguió mantener la tranquilidad en el momento decisivo y, en la instancia de muerte súbita, logró sellar su clasificación con un último parcial de 7-6.

El partido se extendió durante tres horas y media, reflejando la exigencia de un encuentro que el argentino debió remontar después de perder el primer set. El resultado definitivo fue:

Mariano Navone vs. Matteo Berrettini: 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4).

La victoria confirmó el avance de Navone a la tercera ronda y dejó servido un enfrentamiento completamente argentino en la siguiente instancia del certamen.

Un argentino tendrá un lugar entre los mejores 16

Las victorias de Etcheverry y Navone confirmaron dos situaciones de importancia para el desarrollo del US Open. La primera es que ambos bonaerenses deberán enfrentarse en la tercera ronda del torneo, en un duelo que garantizará la presencia argentina en la instancia siguiente.

La segunda es que, cualquiera sea el ganador del enfrentamiento, un tenista argentino avanzará a los octavos de final, quedando entre los mejores 16 jugadores de la competencia. Los resultados que llevaron a este esperado cruce fueron los siguientes:

Tomás Etcheverry (32.º) derrotó a Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

derrotó a por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3. Mariano Navone (49.º) superó a Matteo Berrettini (43.º) por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4).

De esta manera, el US Open 2026 tendrá en su próxima instancia un enfrentamiento entre dos representantes bonaerenses que llegan después de atravesar partidos exigentes y de características diferentes.

Etcheverry consiguió sostenerse durante más de tres horas para superar a Fearnley en cuatro sets, mientras que Navone protagonizó una remontada ante Berrettini que terminó definiéndose en un tie-break.

Ahora, ambos volverán a encontrarse en la cancha con un objetivo común: avanzar a la cuarta ronda. El resultado del duelo será decisivo, pero ya existe una certeza: la tercera ronda del US Open asegurará la presencia de un argentino entre los mejores 16 del torneo.