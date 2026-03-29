Baltazar "Rey Mago" Noria con un nocaut fulminante se consagró campeón Fedelatin AMB

La noche del sábado en Montevideo tuvo un protagonista excluyente: Baltazar "Rey Mago" Noria, quien se consagró campeón Fedelatin superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer por nocaut en el primer asalto a Yoel Peralta. En un combate que prometía intensidad, el desenlace fue tan rápido como contundente.

La pelea estelar se desarrolló en el hotel Radisson Victoria Plaza, con transmisión de TyC Sports, escenario que fue testigo de una actuación demoledora por parte del catamarqueño. Noria, con un peso de 69,400 kilogramos, impuso condiciones desde el inicio frente al bonaerense Peralta, quien registró 69,650 kilogramos en la balanza.

El desenlace llegó en el primer round, cuando el "Rey Mago" conectó con precisión y potencia para definir el combate sin dejar margen de reacción. El nocaut no solo selló la victoria, sino que dejó en claro la diferencia entre ambos en términos de contundencia y resolución.

Un invicto que se fortalece

Con este triunfo, Noria extendió su récord profesional a 15 victorias sin derrotas (15-0), un dato que refuerza su condición de boxeador invicto y proyecta su crecimiento dentro de la categoría superwelter.

El nuevo cinturón Fedelatin de la AMB se suma a una carrera en ascenso sostenido, marcada por resultados contundentes y definiciones categóricas. El combate en Montevideo no fue la excepción: la rapidez con la que resolvió la pelea reafirma su perfil como un púgil de fuerte pegada y gran capacidad de definición.

Detrás del crecimiento de Noria se encuentra el trabajo de Joel Corzo, quien dirige su carrera y entrena al púgil en el gimnasio "Elvis Boxing". Este acompañamiento ha sido clave en la consolidación de un boxeador que no solo acumula victorias, sino que lo hace con actuaciones que generan impacto.

La estructura de entrenamiento y la conducción técnica aparecen como pilares fundamentales en la evolución del "Rey Mago", que muestra una combinación de preparación, estrategia y potencia sobre el ring.

Un presente consolidado y un antecedente clave

La consagración en Montevideo no es un hecho aislado dentro de la carrera de Noria. El catamarqueño ya había dado un paso importante en octubre de 2025, cuando se proclamó campeón Latino Superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer a Lorenzo Gerez.

Ese antecedente marcó un punto de inflexión en su trayectoria, consolidándolo como un nombre a seguir dentro del boxeo argentino. Ahora, con el título Fedelatin de la AMB en su poder, reafirma ese camino ascendente y suma una nueva credencial a su historial.

Proyección y consolidación en el boxeo argentino

La victoria ante Peralta y la obtención del cinturón Fedelatin posicionan a Baltazar Noria como uno de los mejores proyectos del boxeo argentino en la categoría superwelter. Su invicto, sumado a la contundencia de sus triunfos, lo colocan en un lugar de expectativa dentro del ámbito regional.

El nocaut en el primer round en Montevideo no solo le otorgó un título, sino que también funcionó como una declaración de su presente deportivo. En un escenario internacional y ante un rival argentino, el "Rey Mago" impuso su jerarquía con autoridad.

Con apenas 15 peleas en el campo profesional, pero con resultados sólidos y títulos en su haber, Noria continúa construyendo una carrera que, por ahora, se sostiene en la efectividad, el invicto y la capacidad de resolver combates con contundencia.