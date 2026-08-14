Banfield ganó en Avellaneda y profundizó la crisis de Racing

Racing tuvo una mala noche, en la que tuvo poca claridad y le costó llegar al área rival, más allá de un breve asedio final, y perdió por 1-0 como local ante un Banfield contundente, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El delantero Alexander Machado convirtió de cabeza, en su debut en el fútbol argentino y a los 23 minutos del primer tiempo, para sentenciar la suerte del partido.

El triunfo acerca al equipo que dirige Pedro Troglio a la zona de clasificación del grupo B, ya que llega al noveno lugar con siete puntos, mientras que la "Academia" continúa en caída libre y marcha duodécima, con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda volverá a ser local, al recibir a Boca el domingo 23 de agosto a las 21:30, mientras que el "Taladro" visitará a Newell's el sábado 22, desde las 21:00.

Racing tuvo el primer acercamiento de la noche cuando iban dos minutos, mediante un control y remate de volea desde afuera del área del volante Matko Miljevic, que buscaba ángulo y rozó el techo del arco.

Cuando iban 17 minutos, Miljevic filtró para habilitar al delantero Lautaro Díaz, que no pudo eludir al defensor Brandon Oviedo en su intento de abrirse un hueco para sacar el disparo, por lo que desperdició la jugada.

Cuatro minutos después, un ataque veloz permitió el zurdazo bajo y cruzado del extremo Tomás Conechny, que se fue ancho por poco.

A los 23 minutos, el lateral Lautaro Cano recuperó una pelota que parecía perdida por el costado izquierdo y metió un buen centro para el cabezazo del volante Favio Álvarez, que impactó en el travesaño y le quedó en la cabeza a Alexander Machado, quien definió ante el arco semivacío para el 1-0.

Diez minutos más tarde, el extremo Facundo Medina manejó un contraataque 2 vs 2 y probó con un remate desde afuera del área, que salió bajo y le llegó débilmente a las manos a Cambeses.

La "Academia" tuvo su mejor llegada del primer tiempo en el primer minuto de descuento, con un centro atrás para el volante Alejandro Tello, pero su disparo salió centralizado y le llegó al arquero Gino Santilli, que pudo frenarlo con el pie y levantarse rápidamente para contener el rebote.

El primer acercamiento de la segunda parte fue, también, del local, con un córner al primer palo cabeceado por el delantero Elías Torres, que se fue ancho por el poste izquierdo del guardameta rival.

A los cuatro minutos, el defensor Ezequiel Cannavo entró al área y remató de derecha y a la carrera, con un remate muy potente que se fue cerca del segundo palo.

En 16 minutos Miljevic, uno de los futbolistas más destacados del local, encontró un hueco y sacó un potente remate desde afuera del área, que se fue a centímetros del travesaño.

A los 20 minutos, un centro al segundo palo del extremo debutante Alberto Campo fue bajado de cabeza por el lateral Ezequiel Cannavo para Conechny, que fue favorecido por un error de cálculo defensivo y pudo definir de volea, con un tiro muy desviado desde el área chica.

Nueve minutos más tarde, un tiro libre al segundo palo permitió la primera jugada de ataque del defensor Marcos Rojo, pero su cabezazo no tuvo precisión y salió alto.

En 38 minutos, luego de un desborde por derecha y centro bajo, Santilli cortó la pelota pero no pudo alejarla del área y se la dejó servida para el gol a Elías Torres, que definió apurado y con la tibia de la pierna izquierda, por lo que el balón se fue abriendo hasta perderse por el segundo palo.

En el primer minuto de descuento, Santilli se confió a la hora de descolgar el enésimo centro de la noche y se le escurrió la pelota entre las manos, que volvió a quedarle a Torres dentro del área chica, aunque el atacante no pudo definir.

Un minuto más tarde, el lateral Ignacio Rodríguez pudo desbordar y cruzar un centro buscapié, que el volante Gastón Lodico estuvo a punto de empujar al gol en su debut en la "Academia", aunque llegó tarde y desvió su remate.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2026.

Fecha 5.

Zona B.

Racing 0 - 1 Banfield.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Gino Santilli; Juan Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Gol en el primer tiempo: 23m. Alexander Machado (B).

Cambios en el primer tiempo: 26m. Elías Torres por Lautaro Díaz (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Villegas por Ignacio Pais (B); 15m. Santiago López García por Lisandro Piñero (B); Gastón Lodico por Alejandro Tello (R) y Alberto Campo por Ulises Ortegoza (R); 21m. Ignacio Abraham por Lautaro Cano (B) y Santiago Esquivel por Favio Álvarez (B); Gonzalo Escudero por Mateo Martínez (R) y Leonel Pérez por Matías Kranevitter (R); 34m. Bruno Sepúlveda por Alexander Machado (B).