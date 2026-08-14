¿Debuta Almada? El posible once de River para enfrentar a Argentinos Juniors

River llega al duelo frente a Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, atravesando uno de los momentos más complejos de su actualidad deportiva. El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula seis derrotas consecutivas y necesita cambiar el rumbo para dejar atrás una serie de resultados que también puso bajo interrogantes la continuidad del entrenador al frente del elenco millonario.

En medio de este escenario, Coudet recibió una noticia positiva de cara al compromiso del próximo domingo: podrá contar con su flamante refuerzo Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial 2022.

La incorporación del futbolista representa una de las principales novedades para un partido que aparece como una oportunidad para que River intente recuperar confianza y, al mismo tiempo, despejar las dudas que rodean la continuidad del entrenador. La intención inicial del técnico es que Almada vaya desde el arranque frente al "Bicho". El mediocampista ocuparía el lugar que actualmente tiene Tomás Galván.

Almada, ante la posibilidad de debutar como titular

La principal novedad de la posible formación de River pasa por la inclusión de Thiago Almada. El flamante refuerzo podría hacer su presentación como titular ante Argentinos Juniors, en un equipo que necesita respuestas después de la racha de seis derrotas consecutivas.

Almada, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, surgió de las inferiores de Vélez y viene de Atlético de Madrid. Coudet analiza ubicarlo en una posición adelantada, como enganche, por delante del doble eje del mediocampo.

El futbolista ingresaría en lugar de Tomás Galván, en una modificación que constituye, por ahora, la principal variante prevista por el entrenador para el encuentro. Sin embargo, la formación todavía no está completamente definida. Coudet mantiene una incógnita en la defensa, donde resta resolver quién ocupará uno de los puestos de marcador central.

La defensa todavía tiene una duda

En el arco, Santiago Beltrán será quien comience el partido. Por delante del arquero, la idea inicial contempla a Gonzalo Montiel como lateral derecho, mientras que Nicolás Otamendi aparece como uno de los zagueros.

Por el sector izquierdo estaría Francisco Ortega, debido a que Marcos Acuña todavía no alcanzó la recuperación total y, por ese motivo, no aparece como una alternativa para ocupar ese lugar desde el inicio.

La incógnita está en el otro puesto de marcador central. Allí, las opciones que maneja Coudet son Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

La definición entre ambos todavía permanece abierta, por lo que la defensa es el sector que conserva la principal duda dentro de la posible alineación de River.

Moreno y Andrada compartirían el eje

En el centro del campo, el entrenador proyecta una dupla conformada por Aníbal Moreno y Tobías Andrada, quienes compartirían el eje del equipo. Por delante de ellos aparecería un esquema con tres futbolistas. Joaquín Freitas se ubicaría sobre la derecha, mientras que Ángel Correa ocuparía el sector izquierdo.

En una posición algo más adelantada estaría Thiago Almada, quien tendría la función de enganche y completaría el armado ofensivo previo al delantero.

La disposición proyectada ubicaría entonces a Almada como una pieza central en la generación de juego, acompañado por Freitas y Correa en los sectores laterales.

Lucas Beltrán sería el elegido para el ataque

En la delantera, Coudet apostaría por Lucas Beltrán como referencia ofensiva. La decisión dejaría fuera de la formación inicial al colombiano Rafael Santos Borré, mientras que Sebastián Driussi tampoco será de la partida debido a que todavía no recibió el alta médica.

La presencia de Beltrán en la punta completa una posible formación en la que Almada aparece como una de las principales novedades, mientras que la situación médica de Driussi y la elección de Coudet dejan a Borré fuera del once previsto.

De esta manera, el entrenador busca conformar un equipo capaz de enfrentar a Argentinos Juniors en un contexto marcado por la necesidad de ponerle fin a la serie de seis derrotas consecutivas.

Una formación que todavía tiene una incógnita

El posible equipo de River para el encuentro del próximo domingo tiene prácticamente definida su estructura, aunque todavía queda por resolver el acompañante de Otamendi en la zaga central.

La alternativa está entre Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que el resto de los nombres aparecen dentro de la planificación inicial de Coudet. La presencia de Almada constituye la principal novedad y abre la posibilidad de que el campeón del mundo haga su debut como titular con la camiseta del "Millonario".

El desafío será ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido al que River llega con la urgencia de cortar una racha de seis derrotas y con la necesidad de despejar las dudas existentes alrededor de la continuidad de su entrenador.

El posible once de River

La formación que analiza Eduardo Coudet para enfrentar a Argentinos Juniors estaría integrada por:

Arquero: Santiago Beltrán.

Santiago Beltrán. Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega.

Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega. Mediocampistas: Aníbal Moreno y Tobías Andrada.

Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Línea ofensiva: Joaquín Freitas, Ángel Correa y Thiago Almada.

Joaquín Freitas, Ángel Correa y Thiago Almada. Delantero: Lucas Beltrán.

Lucas Beltrán. Director técnico: Eduardo Coudet.

La posible formación quedaría entonces conformada por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; y Lucas Beltrán.

Para River, el encuentro del domingo aparece condicionado por una racha de seis derrotas consecutivas, pero también por la posibilidad de contar con una incorporación de peso como Almada. El campeón del mundo podría tener su estreno desde el inicio, mientras Coudet todavía debe resolver una única incógnita en la defensa y definir el equipo que buscará cortar la serie negativa ante Argentinos Juniors.