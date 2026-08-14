Villa Dolores inicia una nueva etapa: asumieron las nuevas autoridades

La vida institucional del Club Sportivo Villa Dolores vivió una jornada de profunda participación democrática. Con una masiva participación de la masa societaria, la entidad llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria. El cónclave tuvo lugar el viernes 14 de agosto en su propia sede social.

El acontecimiento convocó a un importante número de socios, consolidando un espacio de decisión colectiva que superó el centenar de concurrentes al acto eleccionario. La transparencia y el apego a las normativas vigentes estuvieron garantizados desde el inicio gracias a la presencia de veedores de Inspección General de Personas Jurídicas, quienes fueron los encargados oficiales de certificar el normal desarrollo de toda la asamblea.

Unanimidad y respaldo absoluto para la lista única

El momento central de la convocatoria se materializó en el punto correspondiente a la elección total de la Comisión Directiva. En esta instancia, la lista encabezada por el Dr. Indalecio Vega se erigió como la única alternativa presentada ante los socios.

El respaldo de la comunidad societaria fue contundente y unánime. Sin fisuras en la votación, la asamblea consagró formalmente a las nuevas autoridades que conducirán los pasos del club, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la institución. Este sólido aval en las urnas refleja la cohesión y el deseo de continuidad y trabajo conjunto por parte de los asociados.

La conformación de la nueva Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador

Tras la votación unánime, quedó formalmente estructurada la cúpula dirigencial que liderará al Club Sportivo Villa Dolores. La nómina combina experiencia y representación de la masa societaria para afrontar los desafíos venideros.

Presidente: Mario Indalecio Vega

Secretario: Alejandro Petek

Tesorero: Luis Contreras

Vocales titulares: Andrea Rosales, Nicolas Ovejero

Vocales suplentes: Karina Castillo, Julio Romero

Órgano Fiscalizador: Julio Guillermo Isi, Javier Espinoza

Confraternidad y cierre de una jornada histórica

Una vez concluido formalmente el acto eleccionario y oficializadas las nuevas autoridades que componen la Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador, la jornada democrática continuó en un clima de camaradería.

Para celebrar este importante paso institucional y consolidar la unión entre los asociados, se compartió un desayuno entre todos los presentes. De este modo, superando el centenar de concurrentes que participaron activamente en el acto eleccionario, la familia del Club Sportivo Villa Dolores coronó un viernes 14 de agosto inolvidable para su vida social y deportiva.