Banfield goleó a Real Pilar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Banfield goleó a Real Pilar por 3 a 0 en un partido en el que fue altamente efectivo y que disputaron este miércoles en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El "Taladro" ganó con un doblete de su prometedor delantero Tiziano Perrotta, que alcanzó los cinco goles en su décimo partido en Primera, a los 28 y 36 minutos del primer tiempo, mientras que el tanto del atacante Federico Anselmo, a los 37 del complemento, sentenció la goleada.

Con el triunfo, el equipo que dirige Pedro Troglio se medirá al vencedor entre Estudiantes de Río Cuarto, de Primera, y San Martín de Tucumán, de la Primera Nacional.

La primera llegada fue de Real Pilar, antes del primer minuto de juego, con un remate del extremo Valentín Mancini desde el vértice derecho del área que salió bajo al primer palo, contenido por el arquero Facundo Sanguinetti.

En 16 minutos, un centro desde la izquierda habilitó un buen cabezazo de Mancini, de pique al piso, que Sanguinetti pudo desviar bajo sobre su poste izquierdo.

Banfield se acercó a los 19 minutos, con un centro bajo desde la izquierda que el extremo David Zalazar definió incómodo y por encima del travesaño, por el segundo palo.

Tres minutos después, el mediocampista Lautaro Gómez quedó mano a mano por el costado izquierdo, afuera del área, aunque desaprovechó la oportunidad enganchando hacia adentro y rematando a las manos del arquero Martín Perafán.

A los 28 minutos, un centro al segundo palo de Zalazar dejó libre al defensor Danilo Arboleda, cuyo cabezazo al área fue rematado al gol, también de cabeza, por Tiziano Perrotta, dentro del área chica.

Cuando iban 36 minutos, en un contraataque posterior a un córner en contra, Lautaro Gómez llevó la pelota desde su área hasta el frente de ataque, donde filtró un pase hacia la izquierda para Perrotta, que cruzó una gran definición rasante para el 2-0.

El equipo pilarense volvió a llegar en 41 minutos, con un remate lejano del extremo Mathías Crocco que salió bajo, cruzado y ancho.

El "Taladro" tuvo una doble oportunidad un minuto después: luego de un mano a mano errado por el delantero Mauro Méndez, Zalazar definió cruzado de volea, con un tiro bajo desviado de gran manera por Perafán, sobre su caño izquierdo.

El complemento no tuvo llegadas hasta los 13 minutos, con un tiro desde afuera del área de Gómez, a las manos del arquero rival.

Seis minutos más tarde, un pase atrás de Gómez dejó libre a Méndez dentro del área y con tiempo para definir, aunque el uruguayo erró su remate a centímetros del primer palo, ante el achique de Perafán.__IP__

En 37 minutos del complemento, un desborde y centro atrás del volante Ignacio Pais habilitó el remate de primera de Anselmo, para el 3-0 final.