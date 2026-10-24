Banfield y Lanús igualaron en un clásico con goles de Balboa e Izquierdoz

Banfield y Lanús empataron 1-1 en el clásico del sur bonaerense, correspondiente a la fase de grupos de la Liga Profesional. Adrián Balboa abrió el marcador para el Taladro a los 19 minutos del primer tiempo, mientras que Carlos Izquierdoz anotó el empate para el Granate a los 17 del complemento.

El encuentro mostró diferencias en la tenencia de la pelota. Lanús tuvo el 59% de la posesión y completó 369 pases correctos, frente al 41% y los 191 pases acertados de Banfield.

Sin embargo, el Taladro registró más tiros al arco, con 13 intentos frente a los 10 de su rival. En cuanto a las infracciones, Banfield cometió 15 y Lanús, 13.

Las estadísticas del partido

Resultado: Banfield 1-1 Lanús.

Goles: Adrián Balboa (19' PT) y Carlos Izquierdoz (17' ST).

Posesión: Banfield 41% y Lanús 59%.

Tiros al arco: Banfield 13 y Lanús 10.

Faltas cometidas: Banfield 15 y Lanús 13.

Pases correctos: Banfield 191 y Lanús 369.

Pases incorrectos: Banfield 67 y Lanús 81.

Recuperaciones: Banfield 19 y Lanús 1.

Tarjetas amarillas: Banfield 4 y Lanús 3.

Tarjetas rojas: ninguno recibió expulsiones.

Tiros libres: Banfield 2 y Lanús 2.

Cómo sigue cada equipo

Tras el empate, Banfield quedó en el puesto 11 del Grupo B, mientras que Lanús se ubicó tercero en el Grupo A.

El próximo compromiso de Banfield será ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el lunes 2 de noviembre a las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini.

Por su parte, Lanús recibirá a Gimnasia de Mendoza el domingo 1 de noviembre a las 20.45, en el estadio Ciudad de Lanús.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.