Colapinto prepara otro casco especial con referencias a Boca para el GP de Brasil

El piloto argentino estrenará en Austin un diseño inspirado en la bandera nacional y el Xeneize. Andy Werner, responsable del casco, adelantó que habrá una nueva versión para la carrera del 8 de noviembre en Brasil.

Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con un casco especial que combina referencias a la Argentina y a Boca Juniors. Sin embargo, el diseño de Austin no será el único de esta etapa de la temporada: el encargado de su creación confirmó que habrá otra versión para el próximo Gran Premio de Brasil.

La novedad surgió después de que la cuenta oficial de Boca en inglés comentara con corazones azules y amarillos una publicación de Andy Werner, el diseñador del casco. En respuesta, el estadounidense escribió: "Te va a gustar aún más la versión del GP de Brasil".

De esta manera, Werner anticipó que Colapinto contará con un nuevo diseño para la carrera prevista para el 8 de noviembre, una de las citas del calendario que suele despertar especial interés entre los seguidores argentinos por su cercanía geográfica.

Cómo es el casco de Colapinto para Austin

El diseño que el piloto de Alpine estrenará en el Gran Premio de Estados Unidos tiene una base blanca, con la bandera argentina y detalles en celeste, blanco y amarillo.

En la parte posterior también aparecen referencias al Sol de Mayo y a Boca Juniors. Los patrocinadores del piloto ocupan un lugar destacado en la composición, que combina elementos personales y símbolos vinculados con la identidad argentina.

Colapinto describió algunos de los detalles del casco y explicó la importancia de los colores elegidos.

"Un montón de amarillo, el 43 en la parte superior y en la parte lateral. Con mi nombre en letras muy geniales, un poco de Boca. El número en la camiseta de ellos y luego mi logo. Un montón de Argentina, la bandera argentina, colores argentinos, todo", comentó.

Además, expresó su expectativa de que el nuevo diseño lo acompañe durante las próximas competencias: "Así que se ve bien. Espero que nos dé un poco de velocidad en estas dos semanas".

Cuándo corre Colapinto en el GP de Estados Unidos

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación. La carrera principal se disputará el domingo.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sábado 24 de octubre

14.30: tercera práctica libre.

18.00: clasificación.

Domingo 25 de octubre

17.00: carrera.

Después de Austin, el calendario continuará con los grandes premios de México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina

La actividad del Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse en Argentina a través de las señales y plataformas que transmiten la Fórmula 1, entre ellas Fox Sports, Disney+ y F1 TV, según la programación y el servicio contratado.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.