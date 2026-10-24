Borja sorprendió al elegir a un jugador de Boca como figura del Superclásico

A una semana del Superclásico, Miguel Ángel Borja dejó una declaración que llamó la atención de los hinchas de River y Boca. El delantero colombiano, actualmente en el América de México, evitó pronosticar un resultado, pero eligió a un futbolista del Xeneize como posible figura del encuentro.

"No sé quién gana. Yo no me meto ahí ya, pero la figura va a ser Álvaro (Montero)", afirmó durante una entrevista con ESPN F90 Colombia.

La elección estuvo vinculada a su relación con el arquero colombiano, con quien compartió convocatorias de la selección de su país, entre ellas las correspondientes a las ediciones de la Copa América de 2019 y 2024.

Borja también analizó el presente de River, que atraviesa una nueva etapa bajo el mando de Leonardo Ponzio, según sus declaraciones.

"Creo que ahora con Leo (Ponzio) es un nuevo comienzo. Los jugadores se han encontrado los últimos partidos y han hecho buenos juegos, pero el clásico es algo aparte", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la trascendencia del partido modifica el contexto con el que llegan ambos equipos y destacó la importancia de las individualidades: "Ahí prima ya el talento y lo individual de cada jugador".

Borja recordó su salida de River y respaldó a Kevin Castaño

El colombiano también se refirió al final de su etapa en el club de Núñez y reconoció que la despedida no ocurrió como esperaba.

"Yo lo he dicho en varias ocasiones. El final no fue como el que yo pensaba que iba a ser, pero me quedo con las cosas buenas, positivas, con los títulos, con la historia que se dejó", expresó.

El delantero consideró que las dificultades colectivas influyeron en el desenlace de su ciclo. "Creo que fue más lo colectivo el final. No se daban las cosas, no funcionaban muchas veces los partidos y lo bonito del fútbol es que te da revancha", agregó.

En ese contexto, mencionó el presente de Kevin Castaño, quien continuó su carrera en Brasil después de su paso por River.

"Quiero hacer un paréntesis porque valoro mucho lo que le está pasando a Kevin Castaño ahorita en Brasil, querían apartarlo en River y ahora está en la final de la Sudamericana", señaló Borja.

Para el atacante, la situación del mediocampista refleja los cambios que pueden producirse en el fútbol a partir de nuevas oportunidades.

El acercamiento con Boca antes y después de River

Borja también reveló que mantuvo conversaciones con Juan Román Riquelme antes de incorporarse a River y que, tiempo después de su salida del Millonario, volvió a existir un acercamiento con Boca.

"Tuve la oportunidad de hablar con Riquelme antes de llegar a River. Eso fue después de la Copa América que se jugó en Brasil en pandemia", contó.

Según explicó, en aquellas conversaciones le mencionaron la impresión que había causado su desempeño en las definiciones por penales frente a la selección argentina, con Emiliano Martínez como protagonista.

Sin embargo, la negociación no prosperó por diferencias económicas. "Pero después no se dieron las cosas por el tema de los números", indicó.

Finalmente, Borja aseguró que volvió a tener contactos con el Xeneize después de abandonar River. "Después terminé en River y, después que salí de River, también tuve un acercamiento con Boca, porque el hermano mío un día salió hablando ahí en la tele", concluyó.

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