Dabove renunció a Tigre tras la derrota ante Atlético Tucumán

Diego Dabove presentó su renuncia como director técnico de Tigre luego de la derrota frente a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura. El resultado complicó las posibilidades del equipo de clasificarse a los playoffs y marcó el final del ciclo del entrenador.

Tras el encuentro, Dabove se presentó ante la prensa, comunicó su decisión y no respondió preguntas.

"Vine solamente para comunicarles que hablé con la gente del club y presenté la renuncia. Quería venir y dar la cara, hicimos lo mejor posible. A veces sale y a veces no", expresó.

El técnico también agradeció a los integrantes de la institución, desde los dirigentes hasta el cuerpo médico y los utileros. Además, reconoció el trato de los periodistas durante su etapa en el club.

"Pedirle disculpas a la gente por este final de tristeza y amargura. El proceso claramente no fue bueno. Ahora seguiremos haciendo fuerza desde otro lado", agregó.

Un ciclo marcado por los resultados

Dabove había asumido en Tigre a comienzos de 2025, después de su paso por Instituto de Córdoba. Durante su gestión dirigió 81 partidos y registró la misma cantidad de victorias que de derrotas.

La campaña del Matador en el Clausura terminó por profundizar las dificultades deportivas. Según los datos difundidos, el equipo quedó a seis puntos de la zona de clasificación, con escasas posibilidades de acceder a la siguiente instancia.

El panorama ya había sido adverso durante el Torneo Apertura, cuando Tigre quedó afuera de los ocho mejores por apenas un punto. Racing ocupó el último lugar de clasificación en aquella instancia.

Con la renuncia de Dabove, el club deberá definir los próximos pasos para afrontar el cierre del campeonato y reorganizar su conducción técnica.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.