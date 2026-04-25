Barcelona derrotó a Getafe y acaricia el título en la Liga Española

Barcelona derrotó 2-0 al Getafe, en condición de visitante, en el marco de la fecha 32 de LaLiga de España que lo tiene como líder con 85 puntos.

El equipo del alemán Hansi Flick llegaba a este encuentro tras derrotar 1-0 al Celta de Vigo, el miércoles en el Camp Nou por la fecha 33 de este certamen que, antes de este encuentro ante el Getafe, lo tenía como único líder con 82 unidades, ocho por encima del escolta Real Madrid que el viernes empató 1-1 con el Real Betis en el estadio Benito Villamarín.

En el Coliseum Alfonso Pérez de Madrid, el Barcelona empezó ganando con el gol de Fermín López a los 46 minutos del primer tiempo. Tras una recuperación en el círculo central del defensor Mario Martín, la pelota le quedó a Pau Cubarsi que metió un exquisito pase en profundidad y al espacio para López que quedó mano a mano con el arquero David Soria, definió cruzado a su palo izquierdo y puso el 1-0.

Ya en el complemento, a los 30 minutos, el inglés Marcus Rashford selló la victoria del equipo catalán. Tras un tiro de esquina a favor del Getafe, la pelota le quedó al polaco Robert Lewandowski que, desde su área, metió un gran pelotazo a campo contrario para la solitaria carrera de Rashford que, al enfrentarse ante el arquero Soria, definió a su izquierda y marcó el 2-0.

Con este resultado, el Barcelona alcanzó los 85 puntos y estiró a 11 la diferencia con el escolta Real Madrid, a falta de cuatro fechas para el final de la temporada.

La jornada de sábado en el fútbol español inició con la victoria 2-1 del Deportivo Álaves sobre el Mallorca del entrenador argentino Martín Demichelis, en el estadio de Mendizorroza. Los argentinos Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé fueron titulares en los albiazules mientras que Pablo Maffeo hizo lo propio en los isleños.

En el estadio Mestalla, el Valencia derrotó 2-1 al Girona con la presencia de los argentinos Renzo Saravia, Guido Rodríguez y Lucas Beltrán. En la visita, los albicelestes Claudio Echeverri y Paulo Gazzaniga fueron titulares.

Por su parte, en el Cívitas Metropolitano, el Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego Simeone derrotó 3-2 al Athletic Club de Bilbao. En el ´Colchonero´ fue titular el albiceleste Giuliano Simeone mientras que sus compatriotas Nicolás González y Nahuel Molina ingresaron en el complemento.