Estudiantes empató con Talleres en La Plata y se subió a la cima de la Zona A

Estudiantes recuperó el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol al empatar 0-0 con Talleres de Córdoba, en condición de local, en el marco de la decimosexta fecha.

En el estadio Jorge Luis Hirschi, el ´Pincha´ y la ´T´ no se sacaron ventajas en un partido que a los locales les significó volver a ser lideres de la Zona A un punto por encima de Boca mientras que a los visitantes los dejó cuarto con 25 puntos y con un pie dentro de los playoffs de este Torneo Apertura.

En lo que será la disputa de la fecha 9, suspendida a principios de marzo por el paro en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Estudiantes visitará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López con horario y día a confirmar. Por su parte, Talleres de Córdoba visitará a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de abril.

En el primer tiempo, el equipo del uruguayo Alexander Medina fue superior a los de Carlos Tevez con varias aproximaciones pero sin demasiado peligro. El más incisivo de Estudiantes en esta etapa fue Mikel Amondarain que cabeceó en dos oportunidades, una que se fue rozando el palo derecho del arco y otra que le contuvo el arquero Guido Herrera.

En el complemento, el partido siguió con la tónica de un Estudiantes superior a Talleres de Córdoba con poco y nada, sin ocasiones de peligro y remates aislados, como lo fue el tiro libre de Brian Aguirre que el arquero Herrera despejó en lo que fue la oportunidad más clara de esta etapa.