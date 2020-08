Barros: Me voy satisfecho, se pudo haber hecho algo más

El presidente saliente de la Liga Catamarqueña de Fútbol es Daniel Barros, que tras dos mandatos consecutivos, le dijo adiós a la Liga tras la realización de la Asamblea General Ordinaria. En diálogo con nosotros, Barros habló de lo que fue la última reunión de presidentes que sirvió de despedida y se animó a hacer un balance de su gestión.

“Tuvimos una última reunión con los presidentes, donde les hablé de lo que siento que es una alegría enorme de haber dado todo por esta Liga. Ellos me escucharon y me retribuyeron el saludo. También quiero agradecer a la prensa que sin ustedes no podríamos transmitir lo que hacemos y son una parte importante del deporte”, comenzó diciendo.

Siguió: “Más allá de quien sea mi reemplazante, el que tiene que triunfar es la Liga porque la institución está más primero que nosotros y el que llegue tiene que defenderla y hacer lo mejor posible para sacarla adelante y más ahora que estamos en una situación complicada”.

El balance de su gestión: “En el año 2011 al 2013 fue importante porque hicimos una reestructuración en el estadio con ayuda del gobierno de turno en ese momento. Pudimos hacer modificaciones. En la Liga se venía jugando 33 partidos por mes y lo dejamos en condiciones a pesar de todo”.

Continuó: “Otra cosa es que logramos la división de categoría donde fue algo complicado. Incorporamos el fútbol femenino donde también hicimos un campeonato Regional. Además, tuvimos una participación destacada en los torneos de Sub 15. Sostuvimos la organización del fútbol. Me voy satisfecho, se pudo haber hecho algo más pero es lo que es”.