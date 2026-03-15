Con un sólido Aníbal Moreno, River venció a Sarmiento

En el marco del Torneo Apertura, el equipo de River, bajo la dirección técnica de Eduardo Coudet, ha reafirmado su jerarquía futbolística al lograr su segunda victoria consecutiva. Tras el triunfo obtenido el pasado jueves frente a Huracán, el conjunto de Núñez volvió a sumar de a tres puntos, resultado que le permite sostenerse con firmeza en los puestos de clasificación de su zona. La actuación del equipo no solo se tradujo en el marcador, sino también en una superioridad colectiva que fue constante a lo largo de los noventa minutos, con una participación gravitante de Aníbal Moreno en el equilibrio y la construcción del juego.

Un primer tiempo de dominio y efectividad

Durante la etapa inicial, River tomó el control absoluto de la posesión del balón. Si bien en los pasajes iniciales el equipo mostró cierta dificultad para traducir esa tenencia en situaciones de peligro directo frente al arco rival, la persistencia en el juego ofensivo permitió inclinar la balanza hacia el cierre de los primeros 45 minutos. En este tramo, el despliegue de Aníbal Moreno fue clave para otorgar fluidez al mediocampo, intentando romper líneas con un remate de media distancia que salió desviado y una visión de juego que fue constante durante todo el desarrollo. Asimismo, el equipo buscó lastimar mediante una llegada de Lucas Martínez Quarta tras una pelota detenida. Por el lado de Sarmiento, el equipo visitante apenas inquietó al arquero Santiago Beltrán a través de centros desde los costados, los cuales carecieron de la precisión necesaria para generar una amenaza real.

La dinámica del encuentro se vio alterada también por la disciplina táctica, ya que el visitante debió reconfigurar su planteo tras la expulsión de Gabriel Díaz, quedando en inferioridad numérica. Fue en ese tramo final de la primera etapa donde Sebastián Driussi aprovechó su oportunidad; tras la salida de un tiro de esquina, definió de taco con una ejecución magistral. Este tanto marcó el segundo gol consecutivo para el delantero, consolidando su rol como pieza clave en la ofensiva de Coudet.

La sentencia en el complemento

En la segunda mitad, River lejos estuvo de relajarse y mantuvo el asedio sobre la valla defendida por Javier Burrai. El arquero visitante se convirtió en la figura de su equipo al intervenir en tres ocasiones críticas que pudieron haber ampliado la diferencia antes de tiempo, negándole el gol a Tomás Galván en un mano a mano, conteniendo un potente zurdazo de larga distancia de Lautaro Rivero y bloqueando un derechazo preciso de Marcos Acuña.

A pesar de las destacadas actuaciones de Burrai, la contundencia de River terminó por imponerse a los 25 minutos del complemento. Ian Subiabre, quien se encontraba proyectado por el sector izquierdo, recibió el balón y sacó un zurdazo cruzado que venció la resistencia del guardameta, decretando el merecido 2-0 para el conjunto local. Aunque el partido estaba definido, el equipo de Coudet no se conformó y continuó generando situaciones claras de peligro, manteniendo la intensidad hasta el pitazo final. Con la mente puesta en mantener la racha ganadora, el plantel ya se enfoca en el compromiso de la próxima jornada, donde deberá viajar a Córdoba para enfrentarse a Estudiantes de Río Cuarto el próximo domingo.