Básquet de Catamarca: Red Star debuta en el Anual ante Montmartre

Red Star arrancará su camino en el orden local, en la segunda mitad del año, cuando este lunes, y a las 22.00, enfrente a Montmartre, de visitante, en la 1ra Fecha del Anual, bajo el ámbito de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca.

El estrellado viene de quedarse con el Preparación, y de ser el ganador de los últimos 4 torneos en fila (todos los del 2025), en el ámbito doméstico, con solamente una derrota en la campaña (ante Hindú en el Anual anterior).

El conjunto comandado por Rodrigo Soria formará con: Juan Herrera, Andrés Alderete, Matías Cuenca, Gabriel Sosa, Agustín Mirolo, Gustavo Martínez, Luciano Sánchez, Alan Senteno, Gustavo Nieva, Francisco Bonader, Ignacio Sotoy Martín Moya.

Red Star festejó a lo grande sus 96 años

El último sábado, en su estadio Antonio Ricardo Bollea, el club de calle Sarmiento festejó su 96° Aniversario de vida, cumplidos el último 11 de julio, en un evento que reunió más de 600 jóvenes.

La jornada inició a las 9.00, y finalizó cerca de las 19.00, con la participación de los clubes locales de Ateneo, Montmartre y un conjunto de fuera de la provincia, que no sólo fue parte de la competencia dentro de la cancha, sino que también formaron parte de un hermoso tercer tiempo.

La histórica campaña del estrellado en Liga Federal

En un 2026 que empezó cargado de buenas noticias, Red Star cumplió una campaña histórica en la Liga Federal de Básquetbol (3er escalafón a nivel nacional); al llegar hasta los 4tos de Final del InterConferencias del NOA-NEA. En el camino, el equipo de nuestra provincia, que afrontó el torneo con un conjunto 100% catamarqueño, logró 6 triunfos en la fase regular, con 2 éxitos de visitante; y cerró su campaña, ganándole la serie a Concepción de la Bamda del Río Salí (Tucumán), por 2-0; y perdiendo contra el poderoso Mitre de Misiones, también por 2 a 0.