La millonaria cifra que va a recibir la AFA por la clasificación de la Argentina a la semifinal

La victoria de la Selección Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, conseguida gracias a los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, tuvo un impacto que trascendió lo estrictamente deportivo. Con ese triunfo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio "El Chiqui" Tapia, aseguró un ingreso de 27 millones de dólares por haber alcanzado las semifinales del certamen.

El premio forma parte del esquema económico diseñado por la FIFA, que para esta edición del Mundial dispuso un fondo total de 727 millones de dólares destinado a las federaciones participantes. De ese total, 655 millones de dólares se distribuyen en función del mérito deportivo obtenido por cada selección a lo largo de la competencia, estableciendo una escala de premios que aumenta conforme los equipos avanzan de instancia.

La clasificación argentina, por lo tanto, no solo mantiene vivo el objetivo de conquistar un nuevo título mundial, sino que también garantiza un importante ingreso para la entidad que administra el fútbol nacional.

De dónde provienen los fondos que reparte la FIFA

El importante volumen de recursos distribuidos durante el Mundial tiene múltiples fuentes de financiamiento. La FIFA obtiene estos ingresos a través de diferentes canales económicos vinculados directamente con la realización del torneo.

Entre ellos se destacan:

Derechos de transmisión televisiva.

Patrocinios comerciales.

Venta de entradas para los partidos.

A estos ingresos tradicionales se suma un cambio estructural que caracteriza a esta edición del campeonato: la ampliación del Mundial a 48 selecciones, la mayor cantidad de participantes en la historia de la competencia.

La incorporación de más países generó un calendario con una mayor cantidad de partidos, lo que incrementó tanto la venta de entradas como el valor de los derechos audiovisuales y las oportunidades comerciales para los patrocinadores. Es precisamente ese aumento en la generación de recursos el que permite a la FIFA ampliar el monto destinado a premios para las federaciones nacionales.

Todas las selecciones reciben una recompensa económica

Uno de los aspectos centrales del sistema de distribución implementado por la FIFA es que ninguna selección participante se queda sin percibir ingresos.

Incluso aquellas delegaciones que quedaron eliminadas al finalizar la fase de grupos recibieron un premio económico. La FIFA estableció un monto mínimo de 10,5 millones de dólares por participar en el Mundial.

Además, antes del inicio del torneo, cada federación recibió 1,5 millones de dólares destinados exclusivamente a cubrir:

Gastos de preparación.

Logística.

Organización interna.

A partir de ese piso económico, los premios aumentan conforme cada selección supera nuevas instancias competitivas.

En ese contexto, Argentina, al igual que Francia, España e Inglaterra, aseguró 27 millones de dólares tras obtener el pase a las semifinales.

La escalera de premios hasta el campeón

El sistema de incentivos económicos diseñado por la FIFA establece una progresión clara entre cada fase del campeonato.

Los premios son los siguientes:

Campeón: 50 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Cuarto puesto: mantiene el premio correspondiente a las semifinales, con 27 millones de dólares.

mantiene el premio correspondiente a las semifinales, con Del quinto al octavo lugar: 19 millones de dólares.

Clasificados a octavos de final: 15 millones de dólares.

Quienes superan la fase de grupos: 11 millones de dólares.

Quienes no superan la fase inicial: 9 millones de dólares.

El premio reservado para el campeón, de 50 millones de dólares, representa el monto más elevado otorgado en la historia de los Mundiales.

Las diferencias económicas entre cada instancia también resultan significativas. El salto desde los cuartos de final hacia las semifinales implica ocho millones de dólares adicionales. Posteriormente, pasar del cuarto al tercer puesto representa dos millones de dólares más, mientras que la distancia económica entre obtener el campeonato y finalizar como subcampeón alcanza 17 millones de dólares.

Cómo distribuyen las federaciones el dinero recibido

Una vez que la FIFA entrega los premios correspondientes, cada federación define internamente el destino de esos recursos.

La distribución responde a la organización de cada asociación nacional y contempla distintos actores involucrados en la participación mundialista.

Habitualmente, los fondos se reparten entre:

Jugadores.

Cuerpo técnico.

Áreas organizativas que participaron del certamen internacional.

En el caso de Argentina, la AFA estableció previamente al inicio de la Copa del Mundo un acuerdo con el plantel y el cuerpo técnico, fijando porcentajes y condiciones para el reparto del premio económico, del mismo modo que la FIFA contempla una asignación previa destinada a cubrir los gastos operativos de preparación.

Un premio superior al obtenido en Qatar 2022

El crecimiento de los premios económicos también queda reflejado al comparar esta edición con la anterior Copa del Mundo.

En Qatar 2022, Argentina, que se consagró campeona, recibió 42 millones de dólares. En aquella oportunidad, Francia, subcampeona, obtuvo 30 millones de dólares, mientras que Croacia, tercera, percibió 27 millones de dólares.

Para el Mundial 2026, el premio reservado al campeón asciende a 50 millones de dólares, es decir, ocho millones más que en la edición anterior.

Ese incremento representa un 19% de aumento para el ganador del torneo respecto del Mundial disputado hace cuatro años.

También aumentó el piso para todos los participantes

El incremento económico no alcanza únicamente al campeón. Toda la estructura de premios fue actualizada respecto de la edición anterior.

Mientras que en Qatar 2022 las selecciones eliminadas en la primera ronda recibieron nueve millones de dólares, en el Mundial 2026 la FIFA fijó un mínimo de 10,5 millones de dólares por participación, además del aporte previo de 1,5 millones de dólares destinado a los gastos operativos de cada delegación. Asimismo, quienes no superan la instancia inicial reciben nueve millones de dólares, de acuerdo con la escala establecida para esta edición.

Una vez finalizada la Copa del Mundo, la FIFA realiza la transferencia de los fondos correspondientes a cada una de las federaciones nacionales, que posteriormente administran y distribuyen esos recursos conforme a los acuerdos internos establecidos antes del inicio del torneo.