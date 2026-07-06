La Selección realizó el último entrenamiento: las tres dudas para definir el equipo

La Selección argentina llevó adelante el último entrenamiento antes de enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que se jugará este martes a las 13 y que definirá uno de los lugares en los cuartos de final del certamen.

El plantel completó la práctica mientras el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni continúa ajustando los últimos detalles para un compromiso determinante en la competencia. Una vez finalizado el entrenamiento, el entrenador argentino brindará una conferencia de prensa, en la que se espera que haga referencia a la preparación del equipo y a la conformación del once inicial.

A pocas horas del partido, el director técnico todavía no confirmó la alineación titular y mantiene abiertas varias alternativas en distintas líneas del campo de juego.

Tres incógnitas en la formación titular

El principal trabajo de Scaloni en la previa del encuentro con Egipto pasa por definir tres posiciones que aún no tienen un nombre confirmado. La primera duda se encuentra en el lateral izquierdo de la defensa, donde el entrenador analiza si el puesto será ocupado por Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

La segunda incógnita aparece en el mediocampo. De acuerdo con la planificación del cuerpo técnico, una de las alternativas es el ingreso de Leandro Paredes, con la intención de darle a la Selección una mayor posesión del balón. Otra posibilidad que se analiza es la presencia de Thiago Almada, aunque también se menciona la opción de Nicolás González, quien podría aportar desequilibrio en los últimos metros del ataque.

La tercera duda corresponde al centrodelantero. Aunque está confirmada la presencia de Lionel Messi, todavía resta definir si el acompañante en ofensiva será Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Estas decisiones terminarán de definir la estructura con la que Argentina buscará avanzar a la siguiente instancia del Mundial.

La base del equipo ya está definida

Más allá de las incógnitas que aún permanecen, Lionel Scaloni ya tiene confirmada buena parte del equipo que saldrá al campo para enfrentar al seleccionado africano.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien viene de ser una de las figuras del triunfo frente a Cabo Verde en los 16avos de final. Si bien en ese encuentro recibió dos goles, tuvo intervenciones fundamentales durante el segundo tiempo suplementario que permitieron que la Albiceleste consiguiera la clasificación. En la defensa también están confirmados Nahuel Molina como lateral derecho y la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez. La única definición pendiente en esa línea corresponde al sector izquierdo, donde compiten Tagliafico y Medina.

En la mitad de la cancha se repetirán Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, futbolistas que, según se indicó, continuarán formando parte del equipo pese al muy flojo rendimiento que vienen mostrando durante este Mundial.

Sobre esa estructura se incorporará el jugador que finalmente sea elegido para completar el mediocampo, dependiendo de la decisión que adopte el entrenador.

Lionel Messi, una presencia asegurada

En la ofensiva, la única certeza es la presencia de Lionel Messi, quien, de acuerdo con la información suministrada, está teniendo un Mundial inolvidable. La incógnita pasa por conocer quién ocupará el puesto de centrodelantero, ya que tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez llegan al compromiso con un presente que fue calificado como muy flojo.

La decisión final sobre esa posición será uno de los aspectos más esperados de la confirmación oficial del equipo que enfrentará a Egipto.

Las alternativas que maneja Scaloni

La información difundida presenta dos posibles esquemas para la conformación del once inicial. Una de las formaciones probables incluye a Leandro Paredes en el mediocampo y mantiene la duda entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque.

Otra alternativa contempla el ingreso de Nicolás González para aportar mayor desequilibrio ofensivo, manteniendo también abierta la definición sobre el centrodelantero. En ambos casos, la base del equipo permanece prácticamente inalterable y solo restan definiciones en puestos específicos antes del compromiso correspondiente a los octavos de final.

Posibles formaciones para enfrentar a Egipto

Las alternativas difundidas para el equipo argentino son las siguientes: