Dura crítica de la UEFA a la habilitación del goleador de EEUU que había sido expulsado

La decisión de la FIFA de suspender por un período de prueba de un año la aplicación de la sanción automática que impedía jugar al delantero estadounidense Folarin Balogun provocó una fuerte reacción de la UEFA, que cuestionó públicamente la medida mediante un comunicado en el que afirmó que el máximo organismo del fútbol mundial "cruzó una línea roja".

La controversia surgió después de que Balogun fuera expulsado durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conforme al reglamento, el atacante debía cumplir una suspensión automática de un encuentro y perderse el compromiso de octavos de final frente a Bélgica. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar en suspenso esa sanción, por lo que el futbolista quedó habilitado para integrar el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

La determinación generó un inmediato debate y motivó un pronunciamiento oficial de la UEFA, que cuestionó tanto el criterio adoptado como las consecuencias que, a su entender, puede tener para el desarrollo del torneo y para la aplicación de las reglas del fútbol.

"Cruzó una línea roja", sostuvo la UEFA

En el comunicado difundido este lunes, la entidad presidida por Aleksander Ceferin expresó su rechazo a la resolución adoptada por la FIFA. "La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja", señaló el organismo europeo.

Según la UEFA, la medida convierte en excepcional una disposición reglamentaria que, en este tipo de situaciones, no admite interpretaciones.

El organismo remarcó que la suspensión mínima automática luego de una expulsión no constituye una opción discrecional ni depende de la decisión de un órgano competente para comenzar a regir. Por el contrario, sostuvo que se trata de un principio incorporado a los reglamentos del juego y que, por ese motivo, no puede quedar sujeto a excepciones, especialmente durante el desarrollo de una competencia de la magnitud de una Copa del Mundo.

Los principales cuestionamientos

Otro de los aspectos planteados por la UEFA se relaciona con el principio de igualdad en la aplicación de las normas. El comunicado recordó que durante la misma competencia otros futbolistas atravesaron situaciones similares y cumplieron normalmente la suspensión correspondiente tras recibir una tarjeta roja.

Sobre esa base, el organismo sostuvo que modificar ahora la aplicación de la regla rompe la igualdad de trato entre los participantes del torneo. Además, advirtió que cuando quienes deben custodiar el cumplimiento de las normas dejan de garantizar la certeza de las reglas, se pone en riesgo la integridad del juego y se debilita la credibilidad de la competencia.

La UEFA también consideró que la decisión fija un precedente para el campeonato en curso, ya que situaciones similares exigirán en adelante un tratamiento equivalente.

El impacto sobre las reglas del fútbol

En otro tramo del comunicado, la UEFA amplió su análisis más allá del caso puntual de Balogun. La entidad sostuvo que el fútbol depende de reglas que garanticen una competencia justa, honesta y transparente, y afirmó que la legitimidad del deporte se apoya en que esas normas sean aplicadas de la misma manera en cualquier parte del mundo.

Asimismo, remarcó que ningún torneo puede ser interpretado como un hecho aislado y señaló que, cuando se trata de una Copa del Mundo, las decisiones adoptadas tienen capacidad para generar consecuencias positivas o negativas sobre el conjunto del fútbol.

El pronunciamiento concluyó con una definición especialmente crítica hacia la resolución tomada por la FIFA. Citado por UEFA.com, el organismo expresó: "Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable".

La expulsión de Balogun y la decisión de la FIFA

Folarin Balogun recibió la tarjeta roja a los 64 minutos del partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina.

La expulsión se produjo tras un pisotón sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento, esa sanción implicaba automáticamente la ausencia del delantero en el encuentro de octavos de final frente a Bélgica.

No obstante, la FIFA resolvió dejar en suspenso la aplicación de la suspensión, permitiendo que el futbolista permanezca disponible para el entrenador estadounidense.

Las reacciones de Donald Trump y Mauricio Pochettino

La resolución también provocó repercusiones fuera del ámbito estrictamente deportivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la decisión a través de un mensaje publicado en su red social X.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!", escribió el mandatario. Por su parte, el seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, también respaldó la medida durante la conferencia previa al partido frente a Bélgica.

El entrenador calificó la decisión como "fantástica para el fútbol" y sostuvo que la expulsión sufrida por Balogun había sido injusta. "Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta", declaró el técnico santafesino.

Mientras Balogun quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica, el pronunciamiento de la UEFA instaló un fuerte cuestionamiento sobre la interpretación de los reglamentos y abrió un debate acerca del alcance que esta decisión podría tener para el desarrollo del Mundial 2026 y para futuras competencias internacionales.