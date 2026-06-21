Bélgica tropezó ante Irán, no pudo romper el cero y dejó abierto el Grupo G

Bélgica e Irán protagonizaron este domingo un intenso empate sin goles por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El resultado dejó a ambos seleccionados con dos unidades en la tabla de posiciones y postergó la definición de los clasificados para la última jornada de la fase de grupos.

El conjunto europeo llegaba al compromiso con la necesidad de conseguir una victoria que le permitiera acomodarse en la zona luego del empate 1 a 1 frente a Egipto en su presentación. Del otro lado, Irán también buscaba sumar de a tres tras haber igualado 2 a 2 ante Nueva Zelanda en la primera fecha.

Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró quebrar la resistencia rival y el marcador permaneció inalterable durante los noventa minutos, en un partido que tuvo emociones, situaciones de riesgo y un desarrollo que cambió por completo a partir de una expulsión en el segundo tiempo.

La expulsión que modificó el partido

Uno de los momentos decisivos del encuentro se produjo a los 21 minutos, cuando Bélgica sufrió la expulsión de Nathan Ngoy. La jugada nació a partir de un error del defensor central, quien perdió un balón cuando era el último hombre de la defensa.

Ante esa situación, y para evitar que el delantero iraní Mehdi Taremi quedara mano a mano con el arquero Thibaut Courtois, Ngoy cometió una infracción que derivó en la tarjeta roja directa. La expulsión obligó al seleccionado europeo a replantear completamente su estrategia. Con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo, el equipo dirigido por el francés Rudi Garcia debió modificar su esquema táctico para intentar sostener el empate y evitar una derrota que hubiera complicado seriamente sus aspiraciones en el grupo.

La decisión del entrenador fue inmediata. Para reforzar el sector defensivo retiró del campo de juego a Romelu Lukaku e incorporó un hombre más en la última línea. El movimiento permitió reorganizar al equipo, aunque también le cedió mayor protagonismo a Irán, que encontró espacios y controló buena parte del trámite.

Courtois, la gran figura

Si Bélgica logró conservar el empate fue, en gran medida, gracias a la actuación de Thibaut Courtois. El arquero del Real Madrid se convirtió en la figura indiscutida del encuentro al intervenir de manera decisiva en numerosas oportunidades.

A medida que avanzaban los minutos y Bélgica se replegaba para defender el resultado, Irán incrementó la presión ofensiva y generó varias situaciones que pudieron haber cambiado el destino del partido. Sin embargo, Courtois respondió con seguridad y evitó que los asiáticos encontraran el gol.

Sus intervenciones fueron determinantes para mantener el arco en cero y sostener las aspiraciones del conjunto europeo, que estuvo cerca de sufrir una derrota en un grupo que, en principio, aparecía como accesible para sus aspiraciones.

Un Grupo G completamente abierto

El empate dejó a Bélgica e Irán con el mismo panorama estadístico. Ambos seleccionados acumulan dos puntos tras haber igualado en sus dos presentaciones mundialistas. La situación del Grupo G queda de la siguiente manera:

• Bélgica suma dos puntos tras empatar 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán.

• Irán también acumula dos unidades luego de igualar 2-2 con Nueva Zelanda y 0-0 con Bélgica.

• La definición de las posiciones se trasladará a la tercera y última fecha.

La paridad mostrada por los equipos a lo largo de las primeras dos jornadas mantiene abierta la lucha por la clasificación y deja sin margen para especulaciones en los compromisos decisivos.

La última fecha definirá todo

Con el cierre de la segunda jornada, todas las miradas se trasladan ahora a los encuentros finales del Grupo G. Bélgica buscará su primera victoria en el torneo cuando enfrente a Nueva Zelanda, mientras que Irán intentará hacer lo propio frente a Egipto.

Los dos partidos se disputarán de manera simultánea el sábado 27 de junio desde las 00:00, hora argentina, en una jornada que definirá las posiciones finales de la zona y determinará qué seleccionados avanzarán a la siguiente instancia del Mundial 2026.

Tras dos empates consecutivos y una actuación sostenida por las atajadas de Courtois, Bélgica llegará a la última fecha con la obligación de mejorar su rendimiento para no poner en riesgo su continuidad en el certamen. Irán, por su parte, dejó una imagen competitiva y contará con la posibilidad de definir su futuro con opciones concretas de clasificación en la jornada decisiva.