Belgrano y Argentinos Juniors juegan la otra semifinal cargada de expectativas

El Torneo Apertura de la Liga Profesional ingresará este domingo en una de sus jornadas más decisivas con el enfrentamiento entre Belgrano y Argentinos Juniors, quienes disputarán desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, una de las semifinales del campeonato. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que llegan fortalecidos por sus últimos resultados y que saben que están a un paso de acceder a la final del certamen.

Para Belgrano, el partido representa una oportunidad histórica: alcanzar por primera vez una final de campeonato en la máxima categoría del fútbol argentino. Del otro lado estará Argentinos Juniors, uno de los equipos más sólidos del torneo y dueño de una extensa racha positiva jugando en condición de local.

El ganador de esta llave avanzará a la final del domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, donde ya espera River, que este sábado eliminó a Rosario Central tras vencerlo 1 a 0 en el estadio Monumental.

Belgrano y una levantada que cambió el rumbo

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski llega a este compromiso en uno de sus mejores momentos futbolísticos y anímicos de la temporada. El Pirata logró revertir un período de irregularidad que había generado dudas luego de un arranque positivo en el campeonato.

Después de mantenerse siete fechas sin perder, Belgrano atravesó una etapa marcada por rendimientos inestables y resultados dispares durante ocho jornadas. Sin embargo, la cantidad de puntos acumulados le permitió sostenerse en zona de clasificación y mantenerse en carrera dentro del torneo.

El punto de inflexión apareció en el partido frente a Sarmiento, donde el cuerpo técnico implementó un nuevo esquema táctico: el 4-2-3-1. La modificación no solo produjo un cambio en el funcionamiento colectivo, sino también en los resultados.

La goleada 4 a 0 sobre el conjunto de Junín marcó el inicio de una recuperación que luego continuó en el clásico cordobés frente a Talleres, con triunfo 1 a 0 como visitante en el estadio Kempes. Posteriormente, el equipo volvió a imponerse, esta vez por 2 a 0 frente a Unión en Alberdi, resultado que selló la clasificación a semifinales.

La remontada del Celeste se refleja en varios números:

Tres victorias consecutivas.

Siete goles convertidos.

Ningún tanto recibido.

Consolidación del sistema 4-2-3-1.

El equipo también recuperó confianza desde lo anímico, un aspecto que aparece como determinante en la previa de un partido de semejante trascendencia.

Además, Belgrano contará nuevamente con Lucas Passerini, quien regresa tras cumplir la suspensión derivada de su expulsión frente a Talleres. Su presencia fortalece el frente ofensivo del equipo cordobés en una instancia decisiva.

Argentinos y una fortaleza construida en La Paternal

El equipo dirigido por Nicolás Diez afrontará la semifinal respaldado por una campaña sólida y por un rendimiento como local que se transformó en uno de los puntos más fuertes de su temporada. Argentinos Juniors finalizó tercero en la Zona B, dos posiciones por encima de Belgrano, que terminó quinto. Esa ubicación le permite definir la semifinal en su estadio, tal como establece el reglamento del torneo.

La localía aparece como un factor central en la campaña del Bicho. En La Paternal, el conjunto mantiene una racha invicta de 23 partidos, con un balance de:

17 triunfos.

6 empates.

Ninguna derrota.

El equipo encontró una identidad marcada por el buen trato de la pelota y por un mediocampo que funciona como eje del juego. Federico Fattori se consolidó como una pieza clave en la estructura, acompañado por el aporte futbolístico de Alan Lescano y Hernán López Muñoz.

Argentinos llega a esta instancia luego de eliminar a Lanús por 2 a 0 y posteriormente a Huracán por 1 a 0 en tiempo suplementario. Ambos encuentros fueron disputados en condición de local, escenario en el que el equipo mostró nuevamente solidez y eficacia.

Mucho más que una semifinal

Tanto Belgrano como Argentinos saben que este encuentro tiene una dimensión distinta a otros antecedentes recientes, incluido el duelo de Copa Argentina disputado en octubre del año pasado. Ahora el contexto es diferente: el ganador quedará a un partido de consagrarse campeón del Apertura y, además, obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2027.

El encuentro también enfrenta dos realidades futbolísticas construidas desde caminos distintos. Belgrano llega impulsado por una recuperación reciente y por un cambio táctico que revitalizó al equipo. Argentinos, en cambio, arriba sostenido en una estructura consolidada, una localía poderosa y una idea de juego que mantuvo regularidad a lo largo del campeonato.

Las probables formaciones y todos los detalles

Argentinos Juniors formaría con:

Brayan Cortés.

Leandro Lozano.

Francisco Álvarez.

Román Riquelme.

Sebastián Prieto.

Alan Lescano.

Federico Fattori.

Nicolás Oroz.

Hernán López Muñoz.

Tomás Molina.

Facundo Jaimikoski.

DT: Nicolás Diez.

Belgrano saldría al campo con:

Thiago Cardozo.

Leonardo Morales.

Alexis Maldonado.

Lisandro López.

Adrián Spörle.

Santiago Longo.

Adrián Sánchez.

Emiliano Rigoni.

Lucas Zelarayán.

Francisco González Metilli.

Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

Los datos principales del partido son los siguientes:

Hora: 17.00.

Estadio: Diego Armando Maradona.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el reglamento establece la disputa de un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La semifinal aparece así como uno de los partidos más atractivos del campeonato. Un equipo intentará confirmar su recuperación y alcanzar una final inédita; el otro buscará extender su fortaleza como local y continuar respaldando con resultados la identidad futbolística que construyó a lo largo del torneo.