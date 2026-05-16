El Monumental explotó contra "Chiqui" Tapia y Di María

La previa de la semifinal del Torneo Apertura entre River Plate y Rosario Central tuvo todos los ingredientes de una noche cargada de tensión en el estadio Monumental. Mucho antes del pitazo inicial, el foco principal estuvo puesto sobre Ángel Di María, protagonista absoluto de una recepción hostil por parte de los hinchas riverplatenses.

El campeón del mundo volvió a pisar el Monumental defendiendo la camiseta del "Canalla", y desde el momento en que la voz del estadio anunció la formación titular de Rosario Central, quedó expuesto a una marcada reprobación. Los silbidos bajaron desde distintos sectores de las tribunas y se hicieron sentir con fuerza apenas se escuchó su nombre entre los once iniciales.

La escena reflejó el clima que ya se anticipaba en la antesala del encuentro. El regreso de Di María a Núñez aparecía como uno de los grandes ejes de atención de la semifinal, no sólo por su trayectoria y jerarquía internacional, sino también por el contexto que rodeó a Rosario Central en las horas previas al partido. La expectativa alrededor de su presencia en el Monumental había generado una fuerte tensión que terminó expresándose de manera contundente desde las gradas.

Un Monumental caliente desde antes del partido

La hostilidad hacia Di María no se limitó únicamente al anuncio de la formación. En la previa también comenzó a escucharse desde las tribunas el cántico "Fideo secanuca", dirigido al futbolista rosarino. El apodo del jugador fue utilizado por los hinchas en una canción que terminó de confirmar el tono caliente con el que se vivió la previa de la semifinal.

Estruendosos silbidos para Di María de todo el Monumental. pic.twitter.com/Z13UhhwILi — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 16, 2026

El ambiente en el estadio fue creciendo en intensidad a medida que se acercaba el inicio del encuentro. La figura de Di María monopolizó buena parte de la atención en un partido que ya de por sí aparecía rodeado de enorme expectativa por tratarse de una instancia decisiva del torneo.

🗣 Así recibieron a Ángel Di María en el Monumental. pic.twitter.com/atQC5dtqK7 — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 16, 2026

La presencia del futbolista campeón del mundo le agregó un componente especial a la noche en Núñez. Cada aparición, cada mención y cada referencia hacia el jugador fue seguida de una reacción inmediata desde las tribunas, en una demostración del peso simbólico que tuvo su regreso al Monumental vistiendo la camiseta de Rosario Central.

La protesta contra Claudio "Chiqui" Tapia

La previa también estuvo atravesada por otro foco de tensión: los cánticos dirigidos al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.

Mientras ambos equipos realizaban la salida al campo de juego, la hinchada de River volvió a manifestarse contra el dirigente con un canto que ya se repitió en diferentes estadios del fútbol argentino: "Chiqui Tapia botón".

La expresión se escuchó con claridad en distintos sectores del Monumental y se sumó al clima caliente que dominó toda la previa del encuentro. La protesta de los hinchas riverplatenses se alineó así con manifestaciones similares registradas en otras canchas, donde también se hicieron oír críticas y cánticos dirigidos al titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

Una semifinal atravesada por la tensión

La combinación de silbidos para Di María, canciones desde las tribunas y cánticos contra Tapia terminó configurando una previa de enorme voltaje emocional en el estadio Monumental. Antes incluso de que comenzara a rodar la pelota, el partido ya se jugaba en las tribunas y en el clima que rodeaba al espectáculo.

Entre los puntos más destacados de la previa se registraron: