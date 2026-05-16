Cómo se define la serie de semifinales si River y Rosario Central empatan hoy por el Torneo Apertura

River recibe a Rosario Central en el Monumental por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El ganador de este encuentro enfrentará a Argentinos Juniors o Belgrano en el duelo por el título en Córdoba.

En caso de que el duelo entre el Millonario y el Canalla termine empatado, habrá un alargue de 30 minutos para definir al ganador, tal como pasó en la reciente llave de la Academia contra Racing en el Gigante de Arroyito.

Si el empate persiste más allá del tiempo extra, River y Central deberán ir a los penales en Núñez. De esa manera, se conocerá al primer finalista del campeonato de la LPF.

River llegó a este encuentro luego de una sólida victoria por 2-0 ante Gimnasia en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet fue contundente de cara al arco y resolvió la serie sin sobresaltos para meterse en las semifinales.

Rosario Central, en tanto, eliminó a Racing en el Gigante de Arroyito durante un partido cargado de polémica, tanto en el desarrollo como en el período posterior al encuentro. Las declaraciones de Diego Milito, asegurando que su equipo "fue robado" por el arbitraje de Darío Herrera, desató un escándalo en el fútbol argentino que salpicó al duelo de semifinales.