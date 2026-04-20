Belgrano empató ante Barracas Central y no pudo asegurarse los playoff

Barracas Central empató 0-0 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la décimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Claudio Fabián Tapia, ambos equipos no se pudieron sacar ventajas en un encuentro trascendental por la clasificación a los playoffs. En el complemento, el defensor de Belgrano, Leonardo Morales, fue expulsado a los 34 minutos por el árbitro Nicolás Lamolina con asistencia del VAR.

Con este resultado, el equipo de Ruben Darío Insua alcanzó los 20 puntos, escaló a la séptima posición y se volvió a meter en la zona de playoffs, desplazando de la misma a Racing que empató el domingo 1-1 ante Aldosivi de Mar del Plata.

Justamente, la ´Academia´ será el próximo rival de Barracas Central, el viernes desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski llegó a las 23 unidades y se mantiene en la quinta posición de esta Zona B. En la próxima fecha, buscará sellar su pase a los playoffs cuando reciba a Gimnasia La Plata, rival directo en esta lucha, el próximo domingo desde las 17.30 en el estadio Julio César Villagra.