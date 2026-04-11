Belgrano le ganó a Aldosivi em Córdoba y sigue prendido en la pelea

Belgrano derrotó a Aldosivi por 1-0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Julio César Villagra, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El talentoso enganche Lucas Zelarayán convirtió el único gol de la noche a los 28 minutos de la primera parte.

Además, el conjunto local jugó con 10 futbolistas desde los seis minutos del complemento, cuando el mediocampista Emiliano Rigoni vio la roja por un exceso verbal contra el árbitro Daniel Zamora.

Con el triunfo, los dirigidos por Ricardo Zielinski avanzaron a la cuarta posición de la Zona B con 22 puntos, mientras que el "Tiburón" es anteúltimo en el grupo con seis unidades y en el único lugar de descenso por promedios.

No hubo llegadas de riesgo hasta los 26 minutos, cuando el mediocampista Lucas Zelarayán eludió a un rival y sacó un disparo lejano que salió con mucha potencia, superó al arquero Axel Werner y dio en el travesaño.

Solo dos minutos después, un centro desde la derecha al segundo palo fue bajado de cabeza por el carrilero Juan Velázquez para que el delantero Nicolás "Uvita" Fernández meta un centro rasante al área para el disparo de Zelarayán, bajo sobre el palo izquierdo de Werner, para marcar el 1-0.

El local jugó con un hombre menos durante gran parte de la segunda mitad por la expulsión del mediocampista Emiliano Rigoni, a los seis minutos, por un exceso verbal.

A partir de la expulsión, el equipo marplatense comenzó a manejar la pelota, aunque tuvo problemas para generar situaciones de peligro, siendo la primera de ellas a los 28 minutos, con un disparo del delantero Agustín Palavecino que salió rasante, débil y a las manos del arquero Thiago Cardozo.

La mejor llegada de la visita se dio a los 37 minutos, cuando una salida en falso del guardameta rival dejó una pelota suelta en el área grande que fue rematada de volea por el delantero Junior Arias, con un disparo que picó, dio en el travesaño y fue despejado, sobre la línea, por el central Leonardo Morales.