México, en alerta por una tormenta tropical: ¿peligra el inicio del Mundial?

A tan solo tres días del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la formación de la tormenta tropical Boris instaló un escenario de atención y vigilancia en distintas regiones del sur de México. El fenómeno meteorológico, que se desarrolló durante la jornada del lunes en aguas del océano Pacífico, anticipa la llegada de lluvias intensas y condiciones climáticas adversas que podrían provocar inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.

La situación fue informada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, organismo con sede en Miami que realiza el seguimiento de sistemas tropicales en la región y que emitió un reporte detallando las características y trayectoria inicial del fenómeno.

La aparición de Boris coincide con los días previos al comienzo de la máxima competencia futbolística internacional, circunstancia que incrementó el interés y la atención sobre la evolución del sistema meteorológico.

La ubicación y el desplazamiento de Boris

Según el informe oficial difundido por el Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical se encontraba aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a unos 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado.

Los especialistas señalaron que el fenómeno presenta características propias de una tormenta tropical en desarrollo y que continúa avanzando sobre la región bajo monitoreo permanente. Los principales datos informados sobre Boris son:

• Ubicación: 135 kilómetros al sureste de Acapulco.

• Ubicación adicional de referencia: 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado.

• Vientos máximos sostenidos: 65 kilómetros por hora.

• Velocidad de desplazamiento: 7 kilómetros por hora.

• Dirección de movimiento: noreste.

Estas variables son observadas de manera constante por los organismos meteorológicos con el objetivo de determinar posibles cambios en la intensidad o en la trayectoria del sistema.

Alerta vigente en sectores del sur mexicano

Como consecuencia del avance de Boris, las autoridades meteorológicas mantienen activa una alerta de tormenta tropical para una franja del litoral del Pacífico mexicano. La advertencia comprende el tramo ubicado entre Laguna de Chacahua y Tecpan de Galeana, donde se prevé que las condiciones asociadas a la tormenta puedan sentirse durante las próximas 24 horas.

La alerta responde principalmente a la posibilidad de precipitaciones intensas y a los efectos que estas lluvias podrían generar en distintos puntos de la región.

El monitoreo se mantiene especialmente sobre áreas donde las características geográficas incrementan la vulnerabilidad frente a fenómenos asociados al exceso de agua.

Riesgo de inundaciones y deslaves

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el potencial impacto de las precipitaciones previstas. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias asociadas a Boris podrían derivar en situaciones de riesgo para la población, especialmente en sectores montañosos o de terreno irregular.

Según el organismo, estas precipitaciones tienen capacidad para provocar:

• Inundaciones.

• Crecidas repentinas.

• Deslaves.

• Deslizamientos de tierra en zonas escarpadas.

La advertencia destaca particularmente la peligrosidad de estos fenómenos en regiones donde la topografía favorece la acumulación de agua y el desplazamiento de masas de tierra.

En ese contexto, las autoridades continúan observando la evolución de la tormenta para evaluar posibles escenarios y eventuales medidas preventivas.

Boris y la temporada de huracanes en el Pacífico

La aparición de Boris se produce en el marco de la actual temporada de huracanes del Pacífico oriental, que comenzó oficialmente el 15 de mayo. Se trata de la segunda tormenta con nombre registrada durante este ciclo.

La primera fue Amanda, fenómeno que se formó el pasado 3 de junio.

Sin embargo, según los reportes meteorológicos, Amanda no representó una amenaza para zonas pobladas ni generó riesgos sobre tierra firme. La formación de Boris marca así el segundo evento tropical relevante de la temporada y constituye el primer sistema que genera alertas por posibles impactos directos sobre territorio mexicano.

El panorama en el Atlántico

Mientras el Pacífico registra actividad tropical con la aparición de Boris, la situación es diferente en el océano Atlántico.

La temporada de huracanes en esa cuenca comenzó oficialmente el 1 de junio, aunque hasta el momento no se han registrado ciclones tropicales en esa región durante el presente año.

Esta diferencia entre ambos océanos refleja la dinámica propia de cada temporada y explica por qué los organismos meteorológicos mantienen una vigilancia diferenciada según la evolución de las condiciones atmosféricas.

Mundial y clima: una atención compartida

La proximidad del inicio del Mundial ha contribuido a que el seguimiento de Boris cobre una dimensión adicional. Aunque el informe meteorológico se concentra exclusivamente en las características de la tormenta y en los riesgos asociados a las lluvias, la aparición del fenómeno a pocos días de la apertura del torneo ha generado especial interés.

Los organismos especializados continúan monitoreando la trayectoria y evolución de la tormenta para determinar si se producen modificaciones en su intensidad o en las áreas potencialmente afectadas.

Mientras las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre Boris, el sur de México permanece bajo alerta ante la posibilidad de precipitaciones intensas y sus consecuencias. La evolución del fenómeno será seguida de cerca durante las próximas horas, en una semana marcada tanto por la expectativa deportiva mundial como por la atención sobre las condiciones climáticas en la región.