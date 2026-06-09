Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas del Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 se prepara para comenzar en apenas dos días y ya presenta una particularidad que lo distingue de todas las ediciones anteriores. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el certamen contará con tres mascotas oficiales, una para cada uno de los países anfitriones que compartirán la organización del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

La iniciativa busca reflejar la identidad de cada nación organizadora mediante personajes especialmente diseñados para representar valores, tradiciones, expresiones culturales y características propias de sus territorios. De esta manera, la próxima Copa del Mundo no tendrá una única figura emblemática, sino tres representantes que compartirán el protagonismo durante el desarrollo de la competencia.

Según la descripción difundida por la FIFA, cada mascota posee una personalidad definida, un vínculo especial con el deporte y una historia asociada a los rasgos culturales de su país de origen.

Maple, el alce que representa la diversidad de Canadá

La mascota elegida para representar a Canadá es Maple, un alce que encarna la diversidad cultural y territorial de ese país. De acuerdo con la FIFA, Maple fue concebido como un personaje que busca recorrer todas las provincias y territorios canadienses, estableciendo vínculos con las distintas comunidades y explorando la riqueza cultural existente a lo largo del país.

Su personalidad está marcada por una fuerte inclinación hacia la creatividad. Se lo describe como un apasionado del arte urbano y de la música, disciplinas que forman parte de su identidad y de su manera de relacionarse con quienes encuentra en sus recorridos.

Además de sus intereses culturales, Maple posee un destacado perfil deportivo. En el universo creado para el Mundial, ocupa la posición de guardameta y es reconocido por sus grandes intervenciones bajo los tres palos.

Entre las características que la FIFA destaca de este personaje figuran:

• Creatividad.

• Resiliencia.

• Liderazgo.

• Espíritu explorador.

• Capacidad para conectar con personas de diferentes regiones.

La organización también señala que Maple es famoso por realizar paradas legendarias y por inspirar a quienes lo rodean mediante su actitud positiva y perseverante.

Zayu, el jaguar que celebra la cultura mexicana

La representación de México estará a cargo de Zayu, un jaguar que simboliza la riqueza cultural y la energía característica del país. Según la FIFA, el nombre Zayu expresa conceptos asociados a la unidad, la fortaleza y la alegría, valores que forman parte de la identidad que busca transmitir esta mascota durante la Copa del Mundo.

Dentro del campo de juego, Zayu es presentado como un delantero de gran nivel, capaz de aprovechar su velocidad y agilidad para superar a sus rivales y convertirse en una amenaza constante para las defensas adversarias.

Sin embargo, la importancia de este personaje trasciende el aspecto deportivo. Fuera de la cancha, Zayu se convierte en un promotor de la cultura mexicana a través de expresiones vinculadas al baile y la gastronomía.

La FIFA destaca que su misión consiste en unir a personas de distintas nacionalidades mediante la celebración de las tradiciones culturales y el intercambio entre pueblos.

Las principales características asociadas a Zayu son:

• Unidad.

• Fortaleza.

• Alegría.

• Velocidad.

• Agilidad.

• Promoción cultural.

• Espíritu integrador.

El organismo internacional sostiene que el jaguar representa mucho más que un jugador de fútbol, ya que también simboliza el encuentro entre culturas y la capacidad del deporte para acercar a las personas.

Clutch, el águila que encarna la determinación estadounidense

Por su parte, Estados Unidos estará representado por Clutch, un águila definida por la FIFA como una figura de espíritu indomable y curiosidad permanente. El personaje fue concebido como un viajero que recorre el territorio estadounidense disfrutando cada experiencia relacionada con el fútbol y cada partido de la Copa del Mundo.

En el terreno de juego, Clutch se desempeña como centrocampista y se caracteriza por su capacidad para inspirar a sus compañeros mediante la energía, la determinación y el compromiso.

La FIFA describe al águila como un símbolo de audacia y perseverancia, capaz de demostrar que la voluntad y la pasión permiten alcanzar metas cada vez más ambiciosas.

Entre los valores asociados a Clutch aparecen:

• Determinación.

• Energía.

• Espíritu audaz.

• Curiosidad.

• Capacidad de liderazgo.

• Unión entre las personas.

La organización también resalta que el personaje busca transmitir la idea de que el deporte puede convertirse en una herramienta para construir vínculos y generar inspiración colectiva.

Tres países, tres identidades

La elección de tres mascotas responde al carácter particular del Mundial 2026, que tendrá como anfitriones a tres naciones diferentes. Cada personaje fue diseñado para representar aspectos distintivos de su país y, al mismo tiempo, compartir valores universales vinculados al deporte, la convivencia y el encuentro entre culturas.

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca, Maple, Zayu y Clutch se convertirán en algunas de las imágenes más representativas del torneo. A través de sus historias, personalidades y características, las tres mascotas reflejan la diversidad cultural de los países organizadores y aportan una identidad singular a una edición que ya ocupa un lugar especial en la historia de la Copa del Mundo por ser la primera en contar con tres representantes oficiales.

La FIFA presenta así una propuesta inédita que acompaña el carácter multinacional del torneo y que busca fortalecer el vínculo entre el fútbol, las tradiciones culturales y las comunidades que recibirán a millones de aficionados durante el desarrollo de la competencia.