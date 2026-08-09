Blindan el cementerio para evitar drones y miradas en el funeral de Jorge Messi

Las autoridades dispusieron un amplio dispositivo de seguridad aéreo y terrestre en el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, con el objetivo de garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno de Jorge Messi durante su funeral.

En ese marco, quedó formalmente prohibido el uso de drones en las inmediaciones del cementerio durante el sepelio. La medida buscó impedir captaciones audiovisuales desde el aire y preservar la privacidad de la ceremonia. La disposición fue firmada por el subcomisario a cargo del operativo desplegado en el predio situado sobre la ruta nacional 33. Como parte de las medidas preventivas, se instaló un vallado y se dispuso el cierre de los accesos al público desde el mediodía del sábado.

A partir de ese momento, el ingreso quedó limitado exclusivamente a vehículos previamente autorizados, mientras las fuerzas encargadas del operativo reforzaron la vigilancia tanto dentro como en los alrededores del cementerio.

La presencia de drones y el refuerzo de la custodia

La decisión de establecer una restricción específica para los dispositivos aéreos no tripulados se produjo luego de que fueran detectados drones utilizados por la prensa durante la jornada previa.

La presencia de estos dispositivos llevó a las autoridades a incrementar las medidas destinadas a evitar captaciones de imágenes y registros audiovisuales del funeral. El operativo combinó así la custodia privada con la presencia de efectivos policiales, en una estrategia orientada a impedir que las imágenes de la ceremonia fueran obtenidas desde el aire.

La prohibición alcanzó específicamente a las inmediaciones del cementerio El Prado, donde se desarrolló el sepelio, y formó parte de un esquema de seguridad que también incluyó restricciones para el acceso terrestre al predio.

La normativa sobre vuelos de drones

El dispositivo desplegado por las fuerzas de seguridad quedó encuadrado en las resoluciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El organismo flexibilizó la circulación de aeronaves no tripuladas de hasta 250 gramos, pero mantiene la prohibición de realizar vuelos sobre concentraciones de personas o eventos de carácter privado que demanden un resguardo especial.

En ese contexto, la restricción aplicada en el cementerio respondió a las características particulares de la ceremonia y a la necesidad de preservar el ámbito privado del sepelio. La normativa constituye así el marco sobre el cual se apoyó la decisión de impedir la utilización de drones en las inmediaciones del predio durante el desarrollo del funeral.

Perímetros para ordenar el movimiento en el lugar

De manera complementaria a las restricciones aéreas, agentes de la Policía de Rosario instalaron perímetros con conos y cintas de demarcación en los accesos al cementerio.

El objetivo de estas medidas fue organizar la presencia de los medios de comunicación y ordenar el movimiento de vehículos en las inmediaciones del predio. El dispositivo terrestre cobró especial relevancia tras la llegada a la provincia del capitán de la Selección argentina, momento en el que se reforzó la necesidad de controlar los desplazamientos y mantener delimitados los espacios establecidos para el operativo.

La instalación de los perímetros permitió establecer sectores de circulación y organizar tanto el movimiento vehicular como la presencia de los medios de comunicación, dentro del esquema de seguridad dispuesto para la ceremonia.

Un funeral bajo estricta reserva

Las distintas medidas adoptadas confluyeron en un objetivo central: garantizar que el sepelio se desarrollara bajo absoluta reserva.

La combinación del bloqueo aéreo, el vallado terrestre, las restricciones de acceso y el control de los vehículos permitió establecer un perímetro de seguridad alrededor del cementerio El Prado. La prohibición de drones respondió particularmente a la detección de dispositivos utilizados por la prensa en la jornada anterior, mientras que la custodia privada y policial fue reforzada para impedir captaciones audiovisuales dentro del predio.

El operativo también contempló la presencia de los medios de comunicación, para lo cual la Policía de Rosario estableció sectores delimitados mediante conos y cintas. De esa manera, se buscó ordenar el trabajo periodístico sin alterar las condiciones de privacidad establecidas para la ceremonia.

El cierre de la ceremonia

El sepelio de Jorge Messi se desarrolló bajo estas condiciones de seguridad y reserva, con un operativo que incluyó tanto medidas sobre el espacio aéreo como controles en los accesos terrestres. La ceremonia finalizará este domingo al mediodía, manteniéndose durante su desarrollo las condiciones de estricta intimidad dispuestas por las autoridades.

El esquema implementado en el cementerio El Prado, en Pérez, tuvo como ejes la prohibición de drones, el control de los accesos, el vallado preventivo y la presencia de fuerzas de seguridad.

La detección de dispositivos aéreos durante la jornada previa fue el elemento que llevó a reforzar la custodia privada y policial, mientras que las disposiciones de la ANAC proporcionaron el marco para restringir los vuelos sobre un evento privado que requiere un resguardo especial.

Así, el funeral quedó rodeado por un dispositivo destinado a evitar miradas desde el aire y controlar los accesos por tierra, con el propósito de preservar la intimidad de la ceremonia hasta su finalización este domingo al mediodía.