Coudet, ante la crisis de River: "Si no doy vuelta esto rápido, me iré a mi casa"

El entrenador de River, Eduardo "Chacho" Coudet, volvió a presentarse en conferencia de prensa luego de una nueva derrota que extendió el mal momento del equipo en lo que va del campeonato y se sumó a la eliminación en la Copa Argentina.

En ese contexto, el técnico adoptó un tono autocrítico y habló abiertamente de los tiempos que maneja para intentar revertir la situación. Su mensaje combinó la confianza en las herramientas que tiene a disposición con el reconocimiento de que los resultados serán determinantes para definir su continuidad.

"Hablé de tiempos, si veo que no se me dan los resultados, no le voy a hacer un mal a River, ni al hincha, ni al club, ni a esta dirigencia que confió en mí", afirmó. La declaración expuso la posición del entrenador frente a una crisis futbolística que se profundizó con la nueva derrota. Coudet dejó en claro que pretende modificar rápidamente el rumbo, aunque también asumió que, si no consigue hacerlo, será él mismo quien se haga responsable de las consecuencias.

La racha negativa y la necesidad de ganar

Coudet consideró que parte de la mala racha que atraviesa River tiene que ver con que están "demasiado salados", en referencia a partidos que, según su análisis, el equipo terminó perdiendo por apenas uno o dos tiros al arco.

Más allá de esa consideración, el entrenador marcó cuál es el objetivo inmediato: cortar la racha negativa en el próximo partido. El planteo del técnico no buscó desconocer la situación del equipo. Por el contrario, reconoció el presente adverso y puso el foco en la necesidad de comenzar a conseguir resultados.

Coudet insistió en que el primer paso debe ser ganar y que no pretende buscar responsables externos por la crisis. "Voy a intentar y si no sale, me haré responsable y diré: 'No me fue bien'", sostuvo.

Y agregó: "Esa es la realidad, pero tenemos que empezar a ganar, yo no busco culpable". La autocrítica quedó así vinculada con una advertencia concreta sobre los tiempos. El entrenador quiere revertir la situación, pero entiende que la continuidad está condicionada por los resultados.

La polémica por el penal que no fue cobrado

Durante la conferencia, Coudet también se refirió a una de las jugadas polémicas del partido ante Tigre, protagonizada por Ángel Correa.

El delantero cayó dentro del área entre dos jugadores del equipo rival y el árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar penal. Coudet cuestionó la decisión y manifestó su desconcierto por la falta de sanción.

"No entiendo por qué no se cobró penal y no entiendo por qué ni siquiera es revisable", afirmó. La jugada se incorporó así al análisis del partido realizado por el entrenador, quien, mientras asumía la responsabilidad por el presente futbolístico, también expresó su desacuerdo con determinadas decisiones ocurridas durante el encuentro.

Sin embargo, su discurso volvió a poner el foco en la necesidad de que River consiga resultados. Para Coudet, las circunstancias que rodean las derrotas no pueden convertirse en una excusa frente al objetivo principal.

El mercado de pases y una reestructuración que necesita tiempo

Otro de los aspectos abordados por el entrenador fue la conformación del plantel y el reciente mercado de pases. Coudet reconoció que "no ayudó de la manera que esperaban el mercado", aunque defendió el trabajo realizado durante el período de incorporaciones y aseguró que hicieron un "grandísimo libro de pases".

Según explicó, la intención fue llevar adelante una reestructuración del equipo, un proceso que, desde su perspectiva, necesita tiempo para consolidarse. El técnico remarcó que en el fútbol argentino un equipo no gana necesariamente por 5 a 0 simplemente por tener "mejores jugadores" que el rival o por contar con "un gran equipo".

La conformación de un nuevo funcionamiento, entonces, requiere un proceso. Pero Coudet también estableció un límite para ese argumento: "sin buscar excusas lo primero es ganar".

La frase sintetizó una de las principales líneas de su conferencia. El entrenador defendió el trabajo realizado y la planificación, pero al mismo tiempo reconoció que el contexto actual exige resultados.

"No le voy a hacer mal a nadie"

La situación llevó nuevamente a Coudet a hablar sobre su propia continuidad. El entrenador aseguró que tiene confianza en las herramientas disponibles y que tanto los jugadores como los directivos están convencidos de que el equipo puede revertir el momento.

Pero también reiteró que conoce los tiempos y que no está dispuesto a permanecer en el cargo si considera que su presencia termina perjudicando a River.

"Si no doy vuelta esto rápido, me iré a mi casa", fue la definición que sintetizó su postura. Coudet explicó que ya atravesó una situación similar durante su etapa como jugador y que logró revertirla. Ahora pretende hacer lo mismo como entrenador.

"Esto ya me pasó como jugador y pude revertir, ahora quiero hacerlo como entrenador", afirmó. El mensaje se apoyó en la confianza, pero también en el reconocimiento de la gravedad del presente.

La polémica por una publicación privada

Otro de los momentos de la conferencia estuvo relacionado con una imagen que se viralizó después de la derrota ante Rosario Central. En esa publicación aparecía la frase "los cagones no hacen historia", que había sido compartida desde una de las redes sociales de Coudet.

El entrenador cuestionó la difusión del contenido y aseguró que se trataba de una publicación destinada a su entorno personal. "Me parece una falta de respeto porque fue sacado de mi teléfono personal, lo que publiqué es para mi entorno", manifestó.

Coudet consideró que en este contexto "hay que tener más códigos" y pidió mayor respeto. A partir de lo ocurrido, anunció que tomará distancia de los periodistas. Su postura se relaciona también con su propia relación con los medios. El técnico afirmó que no le gusta hablar en los medios y explicó que, precisamente por esa razón, no tiene redes sociales.

La publicación que terminó viralizándose, según su explicación, formaba parte de un ámbito personal y estaba dirigida a su entorno.

Un protagonismo que reconoce como negativo

Coudet también se refirió a la percepción que existe sobre su figura en el actual contexto de River.

El entrenador aseguró que sabe perfectamente "en el lugar que está" y reconoció que su protagonismo actual es negativo. "Hoy mi protagonismo es negativo, no me voy a hacer el tonto que me está puteando medio país", afirmó.

La definición expuso la dimensión de la presión que acompaña al técnico en medio de la mala racha. Coudet no desconoció las críticas ni intentó minimizar el escenario. Al mismo tiempo, sostuvo que observa herramientas para revertirlo y que tanto los jugadores como los directivos están convencidos de que es posible cambiar el rumbo.

Su objetivo, por lo tanto, permanece centrado en modificar los resultados y recuperar el funcionamiento del equipo.