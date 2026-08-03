Boca en agosto: el exigente calendario llega a tener hasta nueve partidos

Agosto se presenta como un período determinante para Boca, que deberá afrontar una exigente sucesión de compromisos en tres competencias diferentes. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará sostener su protagonismo en el Torneo Clausura, avanzar en la Copa Sudamericana y, además, podría sumar un nuevo compromiso por la Copa Argentina, escenario que elevaría a nueve la cantidad de partidos a disputar durante el mes.

La acumulación de encuentros configura un calendario de alta exigencia para el plantel, que prácticamente no tendrá tiempo de recuperación entre un compromiso y otro. La continuidad de la competencia obligará al equipo a mantener un ritmo sostenido durante todo agosto, alternando presentaciones por el campeonato local y por los certámenes de eliminación directa.

La seguidilla comenzó con el Torneo Clausura

La serie de encuentros comenzó con el partido disputado frente a Newell's, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura. A partir de allí, el calendario se intensifica rápidamente. El próximo compromiso será el miércoles 5 de agosto, cuando Boca dispute el encuentro pendiente frente a Estudiantes de La Plata.

Ese partido se jugará en el estadio de Huracán y marcará el inicio de una sucesión de encuentros con muy pocos días de diferencia entre sí.

Apenas tres días después, el conjunto dirigido por Arruabarrena volverá a presentarse en el mismo escenario para enfrentar a Vélez, nuevamente por el campeonato local, manteniendo el ritmo de competencia sin pausas prolongadas.

La Copa Sudamericana se suma a la agenda

Luego de los compromisos por el Torneo Clausura, Boca iniciará su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Recoleta de Paraguay.

El primer partido de la serie se disputará en condición de local, constituyendo uno de los compromisos más importantes del mes para el conjunto "Xeneize". Tras ese encuentro internacional, Boca deberá volver a concentrarse en el campeonato local, cuando visite a Platense por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Sin demasiado margen de recuperación, apenas tres días más tarde viajará para disputar el encuentro de vuelta frente a Recoleta, definiendo la serie correspondiente a los octavos de final del certamen continental.

Un cierre de mes con nuevos compromisos

La exigencia deportiva continuará durante la parte final del mes. El 23 de agosto, Boca visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, en otro compromiso correspondiente al Torneo Clausura.

Posteriormente, el equipo cerrará su participación de agosto recibiendo a Lanús en La Bombonera, partido previsto para el sábado 29 de agosto. De esta manera, el conjunto dirigido por Arruabarrena concluirá un mes caracterizado por la acumulación de encuentros en diferentes competencias y por la necesidad de sostener su rendimiento a lo largo de varias semanas consecutivas.

La posibilidad de sumar un noveno partido

Además de los encuentros ya programados, el calendario de Boca podría incorporar un compromiso adicional. Se trata del partido correspondiente a la Copa Argentina frente a Vélez, cuya programación aún no fue confirmada.

Según la información disponible, ese encuentro sería disputado entre las fechas 6 y 7 del Torneo Clausura y tendría como sede la ciudad de Rosario. En caso de concretarse esa programación, Boca alcanzaría un total de nueve partidos durante agosto, incrementando aún más la exigencia del calendario que deberá afrontar el plantel.

La agenda completa del mes

El cronograma previsto para Boca durante agosto comprende los siguientes compromisos: