Catamarca recibirá al Gran Maestro Diego Flores en dos jornadas de alto nivel

La provincia de Catamarca se convertirá este próximo viernes 7 y sábado 8 de agosto en sede de dos jornadas dedicadas al ajedrez de alto nivel con la realización de la "1ra Simultánea Magistral", un evento que contará con la presencia del Gran Maestro Diego Flores, considerado el máximo campeón argentino de ajedrez de la historia.

El reconocido ajedrecista, además de ser jugador olímpico e integrante de la Selección Argentina, llegará a la provincia para participar de una propuesta que combinará capacitación, intercambio de conocimientos y competencia, con actividades abiertas tanto para jugadores experimentados como para quienes deseen acercarse al deporte ciencia.

La iniciativa se desarrollará en el aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) y reunirá durante dos días a la comunidad ajedrecística local junto a una de las figuras más importantes del país.

Capacitación y formación

Las actividades comenzarán el viernes 7 de agosto, desde las 18 horas, con una disertación y una capacitación encabezadas por Diego Flores. La propuesta está destinada a jugadores de todos los niveles y también al público en general, con el objetivo de acercar conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al ajedrez.

La organización informó que la actividad tendrá entrada libre y gratuita, permitiendo que cualquier persona interesada pueda participar de la charla y acceder a la capacitación ofrecida por el Gran Maestro.

La jornada busca generar un espacio de aprendizaje y de intercambio entre uno de los máximos referentes del ajedrez argentino y la comunidad local, promoviendo el desarrollo del deporte ciencia en la provincia.

La simultánea magistral será el eje de la segunda jornada

El programa continuará el sábado 8 de agosto, cuando desde las 9:30 horas se lleve a cabo la actividad central del encuentro.

En esa oportunidad se disputará la partida simultánea con reloj, modalidad en la que Diego Flores enfrentará al mismo tiempo a ocho destacados ajedrecistas de Catamarca. La simultánea magistral constituye uno de los principales atractivos del evento, ya que permitirá observar en acción al máximo campeón argentino de ajedrez enfrentando de manera simultánea a representantes locales del deporte.

La jornada también incluirá un torneo abierto, destinado a todos los ajedrecistas que deseen participar de esta celebración del deporte ciencia. De esta manera, además del enfrentamiento entre Flores y los ocho jugadores seleccionados, el encuentro ofrecerá un espacio competitivo abierto para quienes quieran formar parte de la actividad.

Un evento con respaldo

La organización destacó que las jornadas contarán con el acompañamiento de importantes entidades vinculadas al ajedrez, tanto del ámbito nacional como internacional.

Entre las instituciones que brindan su apoyo se encuentran:

Federación Argentina de Ajedrez.

Catamarca Ajedrez.

Federación Internacional de Ajedrez.

Confederación de Ajedrez de América.

Árbitro Internacional y Organizador Internacional Manuel Santianes.

Este respaldo institucional acompaña la realización de una propuesta que reunirá en Catamarca a uno de los principales exponentes del ajedrez argentino junto con jugadores locales y aficionados al deporte.

Apoyo de autoridades locales

Desde la organización también expresaron su agradecimiento a distintas autoridades que colaboraron con la realización de la iniciativa. En ese sentido, destacaron el acompañamiento brindado por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Gustavo Lazarte, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi.

El reconocimiento pone de manifiesto el respaldo institucional recibido para concretar un evento que tendrá como protagonista a una de las figuras más relevantes del ajedrez argentino.