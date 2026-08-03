River Plate acelera por Thiago Almada y prepara una transferencia récord

River Plate se encuentra muy cerca de concretar uno de los movimientos más resonantes del actual mercado de pases. La dirigencia del club aceleró las negociaciones para incorporar a Thiago Almada, mediocampista ofensivo de la selección argentina, con la que fue campeón del Mundial 2022 y alcanzó la final del Mundial 2026.

En el estadio Monumental reina el optimismo respecto del desenlace de la negociación y existe confianza en que el futbolista se convierta en nuevo refuerzo del plantel que conduce Eduardo Coudet. La operación representa una fuerte apuesta deportiva y económica por parte de la institución, que busca reforzar su plantel con un jugador de trayectoria internacional y presente en el seleccionado nacional.

Sin embargo, la negociación todavía no está completamente cerrada. Almada también tiene sobre la mesa dos propuestas procedentes de Brasil, lo que mantiene abiertas distintas alternativas para definir su futuro inmediato.

Una operación récord

El volante, de 25 años, dejará el Atlético de Madrid, club en el que no logró la continuidad esperada durante la última temporada. La dirigencia de River tiene previsto desembolsar 20 millones de dólares por el 50% de la ficha del futbolista, una cifra que, de concretarse, representará un récord en la historia del club.

Desde Núñez esperan que el mediocampista viaje al país este martes para avanzar en los últimos pasos de la negociación, aunque todavía restan algunos detalles para oficializar el acuerdo.

Uno de los factores que mantiene abierta la definición es la existencia de otras dos ofertas. Una corresponde al Flamengo, mientras que la otra pertenece a un club cuyo nombre no fue informado. Según el entorno del jugador, esta última propuesta incluye un contrato considerado muy tentador.

La definición del futuro de Almada dependerá de la resolución de estas alternativas, aunque en River mantienen expectativas favorables respecto de la posibilidad de cerrar la incorporación.

El antecedente de las declaraciones de Stefano Di Carlo

La complejidad económica de la operación ya había sido anticipada por el presidente de River, Stefano Di Carlo, el pasado 1° de junio, durante una entrevista concedida a ESPN.

En aquella oportunidad, el dirigente reconoció la magnitud de la inversión necesaria para concretar la llegada del futbolista. "La prioridad es que River juegue bien al fútbol y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Lo de Thiago es algo muy complejo porque es un monto muy grande. River no le tiene que tener miedo a esos montos viendo el presente, potencial y futuro del jugador."

Sus declaraciones reflejaban el desafío financiero que implicaba negociar por un jugador con proyección internacional, aunque también dejaban en claro la decisión del club de realizar el esfuerzo necesario para intentar concretar la incorporación.

El presente deportivo de Thiago Almada

Durante el último año, Thiago Almada disputó 40 partidos oficiales con el Atlético de Madrid. A pesar de esa cantidad de encuentros, sólo fue titular en 18 oportunidades, registrando además:

40 partidos oficiales.

18 titularidades.

4 goles.

2 asistencias.

En el Mundial 2026 comenzó el certamen como titular, aunque posteriormente fue perdiendo su lugar dentro de la formación inicial de la selección argentina. Ahora, su posible desembarco en River aparece como un nuevo desafío dentro de su carrera profesional.

Un mercado de pases con múltiples incorporaciones

En caso de confirmarse la operación, Almada se convertirá en el octavo refuerzo del mercado de pases para River Plate. Hace apenas 48 horas, el club oficializó la incorporación de Tobías Andrada, otro futbolista surgido de la cantera de Vélez. El juvenil llegó luego de disputar 36 partidos en Primera División, con un registro de:

36 partidos oficiales.

3 goles.

1 asistencia.

Según pudo saber Infobae, River desembolsó alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del jugador, con la posibilidad de adquirir otro 20% en una etapa posterior si se cumplen determinados objetivos deportivos. La llegada de Andrada se sumó a una serie de incorporaciones que reflejan la fuerte actividad del club durante esta ventana de transferencias.

Campeones del mundo y refuerzos de jerarquía

Además de Tobías Andrada, River concretó la contratación de Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo con la selección argentina. El ex San Lorenzo, luego de su paso por Tigres de México, firmó contrato hasta diciembre de 2029, en una operación valuada en 15 millones de dólares.

Por su parte, Nicolás Otamendi llegó en condición de jugador libre. A estas incorporaciones se suman los futbolistas uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, además de los regresos de Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán para reforzar el sector ofensivo.

Una compra que superaría otras grandes inversiones

Si finalmente Thiago Almada firma su contrato con River Plate, la operación se convertirá en la compra más importante de la historia del club. La inversión prevista de 20 millones de dólares quedará por encima de otras incorporaciones de elevado costo económico realizadas por la institución, entre ellas:

Ángel Correa (USD 15 millones).

(USD 15 millones). Lucas Pratto (USD 14 millones).

(USD 14 millones). Kevin Castaño .

. Sebastián Driussi.

La magnitud de la negociación refleja la importancia que River le asigna a la posible llegada del mediocampista.